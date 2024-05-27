Bist 100
10.703,75 0%
DOLAR
32,18 -0,14%
EURO
34,97 0,04%
ALTIN
2.413,68 0,3%

Garanti Bankası bir ilke daha imza attı! Anında 40.000 TL hesabınıza yatacak

Garanti Bankası, banka hesabı olan vatandaşlara yönelik yeni bir nakdi kredi kampanyasını başlattığını duyurdu. Garanti Bankası, 40.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi kullanan tüm bireysel müşterilerine 36 ay vadede yeni bir kredi imkânı sunuyor. Acil paraya ihtiyacı olan kişiler aynı gün kredi alıp aynı gün geri ödeme alabilmektedir.

Yayın Tarihi: 27.05.2024 07:41
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 07:41
Garanti Bankası bir ilke daha imza attı! Anında 40.000 TL hesabınıza yatacak

Garanti Bankası'na kredi başvurusu yapıyorsanız ve banka hesabınız varsa mobil bankacılık uygulamamız üzerinden kredinizi anında alabilirsiniz. Başvurular yılın 365 günü, günün 24 saati mevcuttur ve nakit kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Garanti Bankası sizlere bu kredilere hızlı bir şekilde başvuru yapma imkanı sunuyor.

Garanti Bankası bir ilke daha imza attı! Anında 40.000 TL hesabınıza yatacak

Garanti Bankası'ndan kredi almak isteyen herkes başvuru koşullarına göre kredi alabilir. Kredi işlemlerini aynı gün tamamlayın ve bu kredileri anında hesabınıza aktarın. Kullanıcılar ayrıca Garanti Bankası aracılığıyla düşük faizli kredilerden de yararlanabiliyor. Garanti Bankası, kredi notu 1100 ve üzeri olan bireylerin başvurularını kabul etmektedir. Emekliler maaşlı müşteri olmak zorundadır.

İLGİLİ HABERLER

Ev sahibi olmak isteyene müjde! Fiyatlar bir daha hiç bu kadar uçup kaçamayacak O önlem alındı

Memur alımlarına bir yenisi daha eklendi! Kamu personellerinde yeni yüzler aranıyor

Ankara üniversitesi KPSS şartı aramadan personel alımı yapacak! Başvuru şartları açıklandı

16 Mayıs’ta açıklandı! Aracınıza yakıt almadan önce hemen bunu yapın

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Memur alımlarına bir yenisi daha eklendi! Kamu personellerinde yeni yüzler aranıyor

Sadece 15.000 TL’yle arazi sahibi olabilirsiniz! Bu taşınmazlar bedavaya satılıyor

16 Mayıs’ta açıklandı! Aracınıza yakıt almadan önce hemen bunu yapın

Dolar yere çok sert çakıldı! Yatırımcıları üzecek haber duyuruldu

Ankara üniversitesi KPSS şartı aramadan personel alımı yapacak! Başvuru şartları açıklandı

İki asgari ücret fiyatına arazi fırsatı! 30.000 TL’si olanlar koşsun

Zamlar dur durak bilmiyor! Bu hizmetlere bir zam daha geldi

Konut kredilerinde faiz en dibe çekildi! Bu konut desteğiyle ev sahibi olmayan kalmayacak

Ev sahibi olmak isteyene müjde! Fiyatlar bir daha hiç bu kadar uçup kaçamayacak O önlem alındı

Belediyeden bedava ekmek kampanyası! O hanelere bedava ekmek dağıtılıyor

Garanti Bankası bir ilke daha imza attı! Anında 40.000 TL hesabınıza yatacak

Bakanlık KPSS puanı istemiyor! Bu kadrolara çok sayıda personel alımı duyuruldu