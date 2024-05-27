Garanti Bankası bir ilke daha imza attı! Anında 40.000 TL hesabınıza yatacak

Garanti Bankası'na kredi başvurusu yapıyorsanız ve banka hesabınız varsa mobil bankacılık uygulamamız üzerinden kredinizi anında alabilirsiniz. Başvurular yılın 365 günü, günün 24 saati mevcuttur ve nakit kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Garanti Bankası sizlere bu kredilere hızlı bir şekilde başvuru yapma imkanı sunuyor.





Garanti Bankası'ndan kredi almak isteyen herkes başvuru koşullarına göre kredi alabilir. Kredi işlemlerini aynı gün tamamlayın ve bu kredileri anında hesabınıza aktarın. Kullanıcılar ayrıca Garanti Bankası aracılığıyla düşük faizli kredilerden de yararlanabiliyor. Garanti Bankası, kredi notu 1100 ve üzeri olan bireylerin başvurularını kabul etmektedir. Emekliler maaşlı müşteri olmak zorundadır.