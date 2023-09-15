Garanti Bankası emekli promosyonu rakamıyla yüzleri güldürdü

Bankalar emekli müşteri potansiyellerini artırmak amacıyla sık sık promosyon tutarlarını yükseltiyor. Garanti Bankası yeni tutarları açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GARANTİ BANKASI GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI

Bankalar sık sık emekli promosyon tutarlarını güncellemeye devam ederken Garanti Bankası yeni tutarlarını açıkladı. Bankanın promosyon ödemelerinden faydalanmak için 30 Eylül tarihine kadar emekli maaşının bankaya taşınması ve üç sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor.





Emekli maaşı 3 bin 500 TL'ye kadar olan emeklilere 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı olanlara 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin 750 TL, 10 bin TL ve üstü emekli maaşı alanlara 7 bin 500 TL nakit ödeme yapılacak. Birden fazla emekli maaşı alan vatandaşların promosyon tutarları maaşlarına göre hesaplanmaktadır. Taahhüt süresi içinde vefat dışında emekli maaşı bankasını taşımak isteyen müşterilerin ya da maaş ödemelerinin kesilmesi gibi durumlarda promosyon ilişkisi sonlandırılmaktadır. Kalan taahhüt süresi göz önünde bulundurularak emekli promosyon tutarları yazılı bildirim yapılmadan kıstelvym yöntemiyle banka tarafından iade alınır.