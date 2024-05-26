Garanti Bankası tek işleme 6000 TL veriyor! Tüm müşterilere bu sabah bildirildi

Bankalar müşterilerinin memnuniyetini sağlamak için kampanya furyası yaparken, Garanti Bankası'ndan dikkat çekici bir son dakika kampanyasının başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Garanti Bankası'nın düzenlediği kampanyada, yalnızca bu işlemi yapan vatandaşlara 6 bin TL ödeneceği duyuruldu.

Türkiye'nin en çok tercih edilen bankalarından birisi olan Garanti Bankası, yeni dönem kampanyası ile adından söz ettiriyor. Garanti Bankası kampanyanın ayrıntılarını resmi internet sitesinde duyurdu. Banka tarafından yapılan duyuruda, "Akrabalarınızı Garanti BBVA'ya üye olmak ve 3.000 TL'ye varan bonus kazanmak için Mobil'e davet edin!" ifadeleri yer alırken kampanyanın içeriği dikkat çekti.

GARANTİ BANKASI'NDAN 6 BİN TL KAZANIN!





Garanti Bankası, bu promosyonun 24 Ocak - 31 Mayıs 2024 tarihleri ​​arasında geçerli olduğunu duyurdu. Banka kampanyasını; “24 Ocak – 31 Mayıs 2024 tarihlerinin arasında bir yakınınızı mobil cihaz müşterisi olmaya davet ettiğiniz takdirde hem siz hem de yakınınız 3000 TL'ye kadar bonus kazanacaktır” şeklindeki ifadelerle açıkladı. Kampanyanın detayları şu şekilde yayınlandı:

Kampanyadan yararlanabilmek için davet edilen müşterinin bonus kredi kartı ya da paracard sahibi olması ve Garanti BBVA'nın bireysel müşterisi olması gerekiyor.

Bonus kredi kartınız veya Paracard'ınız yoksa bu kartlardan birine başvurabilir ve kartınızı aldıktan sonra yakınlarınızı davet edebilirsiniz. Avantajlardan yararlanabilmeniz için kampanya süresi boyunca onaylı bonus kredi kartınızın veya paracardınızın olması gerekmektedir.

Yakınını davet etmek isteyen müşteriler, Garanti BBVA Mobil'e giriş yaparak Profil & Ayarlar > Arkadaş Davet Et bölümünden promosyon kodu oluşturup, sol üst köşedeki profil resmine dokunarak bunu başkalarıyla paylaşabiliyor.

Davetliler, Garanti BBVA Mobil'i indirip "Müşteri Ol" adımına geçerek ilk kez müşterimiz oluyorlar. Davetli, Garanti BBVA Mobil'e giriş yaptıktan hemen sonra sol üst köşedeki profil resmine dokunun, Profil ve Ayarlar altında olan promosyon kodu giriş alanına ilgili kodu girin ve kampanya verilerinizde onaylayın. Avantajdan yararlanmak için promosyon kodunun promosyon süresi içerisinde kullanılması gerekmektedir.

Davet edilen kişinin yukarıdaki koşulları sağlaması ve 300 TL bonusu almaya hak kazanması için davetlinin kodu girerek müşteri sürecini tamamlaması gerekmektedir. Bir yakınının daveti üzerine müşteri olanların 300 TL bonusu alabilmesi için bonus kredi kartı ya da paracard sahibi olması gerekiyor.

24-31 Ocak tarihleri ​​arasında avantaj kazanan müşterilerin bonus ödemeleri 29 Şubat'a kadar yapılabilecek. 1 Şubat - 29 Şubat tarihleri ​​arasında avantaj kazanan müşterilerimize bonus ödemeleri 31 Mart'a kadar yapılacaktır. 1-31 Mart tarihleri ​​arasında avantaj kazanan müşterilerimize bonus ödemeleri 30 Nisan'a kadar yapılacaktır. 1-30 Nisan tarihleri ​​arasında avantaj kazanan müşterilerimize bonus ödemeleri 31 Mayıs'a kadar yapılacaktır. 1 Mayıs - 31 Mayıs tarihleri ​​arasında avantaj kazanan müşterilerin bonus ödemeleri 30 Haziran'a kadar yapılabilecek.