Garanti BBVA ve Togg'tan Tüzel Müşterilere Dijital Taşıt Kredisi Entegrasyonu

Garanti BBVA ile Togg iş birliği, tüzel müşterilere Trumore üzerinden dijital taşıt kredisi sunuyor; ön onay ve kredi kullanımı tamamen mobil.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 12:51
Garanti BBVA, Togg ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında tüzel müşterilere yönelik dijital taşıt kredisi entegrasyonunu hayata geçirdi.

Artık Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden araç seçimi yapan tüzel müşteriler, Garanti BBVA fiyatlamasıyla ön onay limitlerini görüntüleyebilecek ve şubeye gitmeye gerek kalmadan mobil üzerinden kredi kullanımını tamamlayabilecek.

Nasıl İşliyor?

Tüzel müşteriler Trumore üzerinden araçlarını seçerken Garanti BBVA’nın kredi tekliflerini görebilecek ve ön onay limitlerini inceleyebilecek. Krediyi kullanmak istediklerinde mobil uygulama üzerinden tüm süreç dijital olarak tamamlanacak.

Yetkili Açıklaması

Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu şunları söyledi: "Garanti BBVA olarak vizyonumuz, müşterilerimizin finansal yolculuklarının her adımında yanlarında olmak ve onlara en iyi deneyimi sunmak. Türkiye’nin önemli değerlerinden biri olan Togg ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile tüzel müşterilerimizin araç sahibi olma süreçlerini tamamen dijital, kolay ve erişilebilir bir hale getiriyoruz. Müşterilerimiz artık Trumore üzerinden araçlarını seçerken, kredi süreçlerini de hızlı ve güvenli bir şekilde dijital olarak tamamlayabiliyor. Biz bu entegrasyonu sadece bir finansman kolaylığı olarak değil, aynı zamanda müşteri deneyimini iyileştiren ve sürdürülebilir mobilite ekosistemine katkı sağlayan önemli bir adım olarak görüyoruz."

