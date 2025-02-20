Gaziantep'te 15. GAPTARIM Fuarı Kapılarını Açtı

Gaziantep'te 15. Tarım Fuarı Açıldı

Gaziantep'te düzenlenen 15. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM), Tarım ve Orman Bakanlığının himayesinde ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Borsası ile Gaziantep Ziraat Odasının desteğiyle Ortadoğu Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Fuar, 250'ye Yakın Firma ile Ziyaretçileri Bekliyor

Fuarda, Türkiye'nin dört bir yanından 250'ye yakın firma katılım gösteriyor. Açılış töreninde Gaziantep Valisi Kemal Çeber, fuarın tarım ve hayvancılık sektörlerine bereket getirmesini diledi.

Gaziantep'in Tarım Potansiyeli

Vali Çeber, Gaziantep'in yalnızca sanayi kenti olmadığını, aynı zamanda önemli bir tarım ve hayvancılık şehri olduğunu belirtti. "Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde çiftçimizin yanında olabilecek projeler geliştiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Proje ve Yatırımların Önemi

"Proje ve yatırımlarımız sayesinde Gaziantep tarımda daha iyi yerlerde olacaktır" diyen Çeber, fuarın Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıları bir araya getirdiğini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Destek Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Gaziantep'in bereketli topraklarının iyi değerlendirilmesi gerektiğini, bu konuda projeler üretildiğini söyledi. Çiftçilere yönelik yatırımlar hakkında bilgi verirken, fuarın sağlık ve gelişim açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Fuarın Ziyaret Süresi

Tarım makineleri, traktör, biçerdöver gibi ürünlerin sergilendiği fuar, 23 Şubat'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Ayrıca İstanbul, Ankara, Adana, Kilis, Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Sakarya ve Şanlıurfa'dan da firmalar fuarda yer alıyor.