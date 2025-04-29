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Gaziantep'te Enerji Verimliliği Eğitimi ile Sürdürülebilir Yapılara Adım

Gaziantep'te gerçekleştirilen eğitim programında enerji verimliliği ve yeşil bina sertifikası uygulamaları ele alındı.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 13:53
Gaziantep'te Enerji Verimliliği Eğitimi ile Sürdürülebilir Yapılara Adım

Gaziantep'te Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitim Programı Düzenlendi

Gaziantep'te, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) işbirliğiyle Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri programı düzenlendi. Bu seminer, şehirde sürdürülebilir yapıların önemini vurgulamak amacıyla gerçekleştirildi.

Enerji İhtiyacındaki Artış ve Yapıların Rolü

Seminerin açılışında konuşan Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, dünyada enerji ihtiyacının hızla arttığını ve bu artışın binalardan kaynaklandığını belirtti. Aslan, daha önce binaların toplam enerji tüketiminin %40 seviyesindeyken, bu oranın son yıllarda daha da yükseldiğini ifade etti.

Yeni Mevzuat ve Hedefler

Aslan, konuşmasında, enerji verimliliğini artırmak için yapılan düzenlemelerden bahsetti. Güncellenen Ulusal Yeşil Bina Sertifika Yönetmeliği ile en az %30 enerji verimliliği, %45 su tasarrufu, %35 daha düşük karbondioksit emisyonu ve %50 daha az atık üretimi hedeflendiğini açıkladı. Ayrıca, 2026 yılından itibaren 10 bin metrekare ve üzeri kamu binalarının 'YeS-TR sertifikası' alma zorunluluğu getirileceği bilgisi verildi.

Enerji Tasarrufu ve Çevresel Etki

Yapılan incelemelere göre, Türkiye'de her yıl 450-500 arasında 10 bin metrekare ve üzeri kamu binası inşa edildiği kaydedildi. Aslan, bu yeni mevzuatın hayata geçmesiyle senede yaklaşık 600 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanacağını ve bunun Keban Barajı'nın bir ayda ürettiği enerjiye eşdeğer olduğunu belirtti.

Daha Az Enerji Tüketen Yapılar Üretmek İçin “e-Proje Sistemi”

Banu Aslan, e-Proje Sistemi hakkında bilgi vererek, bu sistemin kağıt tüketimini azaltarak iş süreçlerini hızlandırdığını vurguladı. AR-GE çalışmalarında mühendislik yaklaşımlarının titizlikle ele alındığını söyleyen Aslan, bu sistem ile daha az enerji tüketen yapılar tasarlamak için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

ISODER ve Yerel Yönetimlerin Rolü

İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, yalıtımın yaygınlaştırılması adına kamuoyunu bilinçlendirmeyi ve sektörün gelişmesini sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, çevre koruma konusunda bilinçlenmenin kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Yeşil Şehir Gaziantep" sunumu ile kentte yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Seminerin İçeriği

Açılış konuşmalarının ardından, seminerin ilk oturumunda "Binalarda Enerji Verimliliği Mevzuatı" ve "TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standartları" ele alındı. İkinci oturumda ise yalıtım uygulamalarının çeşitleri ve yeşil bina sertifikası konuları katılımcılara aktarıldı.

Gaziantep'te, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü...

Gaziantep'te, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) işbirliğiyle "Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri" programı düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, Gaziantep Ticaret Odası'nda düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

Gaziantep'te, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü...

Gaziantep'te, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) işbirliğiyle "Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri" programı düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, Gaziantep Ticaret Odası'nda düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

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