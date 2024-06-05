Bist 100
10.350,96 0%
DOLAR
32,24 0,04%
EURO
35,17 0,11%
ALTIN
2.425,78 0,05%

Gece yarısı 20.000 TL bayram harçlığı onaylandı! Çalışana memura kallavi ödeme

Kamu bankalarından bayram coşkusunu arttıracak 20.000 TL'lik ödeme müjdesi geldi! İşte başvuru koşulları...

Yayın Tarihi: 05.06.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 22:20
Gece yarısı 20.000 TL bayram harçlığı onaylandı! Çalışana memura kallavi ödeme

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşların bayram hazırlıkları için ihtiyaç duyduğu ekonomik desteği sağlamak amacıyla kamu bankalarından müjdeli bir haber geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından sunulan bayram kredisi kampanyalarıyla, asgari ücretli, memur, emekli ve serbest meslek sahipleri de dahil olmak üzere herkesin yüzünü güldürecek fırsatlar sunuluyor.

Bu özel kampanya kapsamında, 20.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunulmakta ve vatandaşlara esnek ödeme planları sunulmaktadır. 36 aya kadar vade seçeneğiyle desteklenen bu krediler, bayram hazırlıklarınızı kolayca yapabilmeniz için önemli bir kaynak oluşturuyor.

Kamu bankalarının bu adımı, özellikle son dönemde artan ekonomik zorluklar karşısında vatandaşların yanında olduğunu gösteriyor. Faiz oranlarının düşük tutulması ve başvuru süreçlerinin kolaylığı, bu kampanyaların önemli avantajları arasında yer alıyor.

kurban bayramı kamu bankaları

Kredi kullanmak isteyenler için başvuru işlemleri de oldukça hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve düzenli gelire sahip olmak gibi temel şartlarla birlikte, şubeye gitmeden online başvuru yapabilme imkanı da bulunuyor.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın bayram kredisi kampanyaları, vatandaşların bayram coşkusunu arttırmakla kalmayıp, aynı zamanda ekonomik açıdan da destek sağlayarak büyük bir önem arz ediyor. Bu desteklerin, vatandaşların bayram hazırlıklarını kolaylaştırması ve ekonomik rahatlık sağlaması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

5 gün içinde bunu yapmayan yandı! Ziraat Bankası müşterilerine duyuruldu

Emeklinin nakit derdini bitirecek! 60.000 TL şipşak onaylı acil destek!

Emekliye 6 bin TL'lik zam kapağı açıldı! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

O ürünler 29.90 TL'ye satışa çıktı! Tarım Kredi Market 7 Haziran aktüel ürünler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Kontrol manyağı 4 burç belli oldu! Yönetemezlerse çıldırırlar

Emeklinin nakit derdini bitirecek! 60.000 TL şipşak onaylı acil destek!

Gece yarısı 20.000 TL bayram harçlığı onaylandı! Çalışana memura kallavi ödeme

O ürünler 29.90 TL'ye satışa çıktı! Tarım Kredi Market 7 Haziran aktüel ürünler

5 gün içinde bunu yapmayan yandı! Ziraat Bankası müşterilerine duyuruldu

Araç sahiplerine yüzde 50 indirim müjdesi! 81 ilde geçerli olacak

Patlamaya hazır bomba gibi gezen, en sinirli burçlar açıklandı!

Devletten 15 bin 250 TL kurban parası yardımı! Bilmeyenler bin pişman olacak

Yüzde 1.29 faizle ev sahibi olmak mümkün! Emlak Konut ucuz konut fitilini yaktı

399.000 TL’ye sıfır araç olur mu demeyin! O marka adeta gemileri yaktı

Emekliye 6 bin TL'lik zam kapağı açıldı! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

Asgari ücretliye sabah müjdesi! Tüm çalışan Temmuz'u bekleyecek zam açıklandı