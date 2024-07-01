Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Fiyatına tam yüzde 55 zam geldi

Belediye iştirakleri, artan akaryakıt maliyetleri ve çalışan ücretleri nedeniyle fiyatları yükseltme kararı aldı. Büyük şehirlerden İzmir ve Bursa'da UKOME toplantıları sonucunda yapılan zam kararlarına Kocaeli de katıldı. Toplu taşıma ücretlerine yüzde 55 zam yapılarak, bu yeni tarife yarından itibaren geçerli olacak. İşte detaylar...





BELEDİYE İŞTİRAKLERİ ARTAN AKARYAKIT MALİYETLERİ VE ÇALIŞAN ÜCRETLERİ NEDENİYLLE FİYATLARI YÜKSELTME KARARI ALDI

Bugün itibarıyla Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyonun etkisiyle toplu taşıma fiyatlarına zam yapılacağı haberleri art arda gelmekte. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bu artışı onaylayan belediyeler arasına katıldı. UKOME toplantısında Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası'nın talep ettiği yüzde 70'lik zam oranı, büyükşehir belediyesi tarafından yüzde 53,82 olarak revize edilerek kabul edildi. Yeni düzenlemeyle birlikte şehir içi ulaşım için indi-bindi ücreti 20 lira olarak belirlendi. Ayrıca, indirimli bilet fiyatları da yüzde 55 oranında artırılarak 14 liraya çıkarıldı.

Bu zam kararı, özellikle artan akaryakıt maliyetleri ve işçi ücretlerinin etkileriyle gerekçelendirildi. Belediye iştiraklerinin mali durumlarını güçlendirmek ve hizmet kalitesini sürdürebilmek adına alınan bu kararlar, vatandaşlar arasında tartışmalara yol açtı. Toplu taşıma ücretlerindeki bu yükseliş, özellikle düşük ve sabit gelire sahip olan kesimleri olumsuz etkileme potansiyeline sahip. İşte diğer ayrıntılar...





Kocaeli'deki bu zam kararı, diğer büyük şehirlerde alınan benzer kararlarla paralellik gösteriyor. İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde de UKOME toplantıları sonrasında toplu taşıma ücretlerine ciddi oranlarda zam yapıldığı bildirilmişti. Bu durum, ülke genelindeki toplu taşıma politikalarının maliyet odaklı bir dönüşüm sürecinde olduğunu gösteriyor.

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası'nın talep ettiği yüzde 70'lik zam oranının büyükşehir belediyesi tarafından yüzde 53,82 olarak düşürülmesi, taraflar arasında uzlaşı sağlanarak gerçekleşen bir müzakere sonucu olduğu ifade edildi. Bu zam oranı belirlenirken, hem vatandaşların ekonomik durumu hem de belediyenin finansal sürdürülebilirliği göz önünde bulundurulmuş olabilir.

Kocaeli'deki bu zam kararı, şehir içi ulaşımı düzenli kullanan vatandaşlar ve günlük yaşamını toplu taşıma ile sürdüren kesimler için doğrudan etkiler doğuracak nitelikte. Özellikle düşük gelirli aileler ve öğrenciler gibi hassas grupların bütçeleri üzerinde artan bilet fiyatlarıyla birlikte ek yükler oluşturabileceği değerlendirilmekte.

Sonuç olarak, Kocaeli'de yapılan toplu taşıma zammı, geniş kapsamlı bir ekonomik ve sosyal etki yaratması beklenen bir adım olarak öne çıkmakta. Belediye yönetimleri, bu tür kararları alırken hem hizmet kalitesini yükseltmeyi hem de maliyetleri dengelemeyi hedeflemekteler. Ancak bu tür zamların sosyal denge üzerindeki etkileri ve vatandaş memnuniyeti üzerindeki yansımaları da önemle gözlemlenmekte ve değerlendirilmektedir.

Kocaeli Servisçiler Odası, artan gider kalemleri sebebiyle servis ücretlerine zam yapma kararı aldı. Yapılan zamla birlikte, farklı mesafeler için belirlenen ücretler önemli ölçüde arttı. Örneğin, 0,1 kilometrelik mesafe için uygulanan ücret 1100 liradan 1690 liraya çıkarıldı. Benzer şekilde, 1 ile 3 kilometre arası mesafe için 1130 liradan 1740 liraya, 3 ile 5 kilometre arası için 1220 liradan 1880 liraya, ve devamında diğer mesafe aralıkları için de benzer şekilde yükseltilen ücretler belirlendi. Bu zam kararı, servis hizmetlerinin maliyetlerinin artmasıyla doğrudan ilişkilendiriliyor ve bu durum, servis kullanıcıları arasında ekonomik tartışmalara neden olabilir.