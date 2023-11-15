Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Artık KDV'ye tabi olacak

Alınan kararla beraber kart, şifre, kodlar üzerinden sanal ortamdaki pazarlanan oyun, uygulama, müzik, yayın ve eğlence hizmetleri üzerinden kullanılır. Sanal ya da fiziki mağazalarda güvenli alışveriş yapılması imkanı sağlandı.

Kart, şifre ve kodların yurt dışından ithali ya da Türkiye'de satışı KDV'ye tabi olarak ayarlandı. Bu kart, şifre ve kodların yurt dışında yer alan firmalar üzerinden karşılanmasıyla, bu işleme dair KDV'nin Türkiye'de olanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödemesi gerçekleşirken KDV mükellefi olmayan gerçek kişiler tarafından beyan edilerek ödemelerin yapılması gerekir.





YURT DIŞI TEMİNİ

Fiziki ve sanal ortam üzerinden ürün ya da hizmet karşılığında temin edilerek kart, şifre ve kodu bulunan firma nezdinde satın alma hakkı veriliyor. Ödeme aracı mahiyetinde kart, şifre ve kodların satışı KDV'nin konusunda yer almıyor. Bu durumda kart, şifre, kodların yurt dışından temini Türkiye içerisinde satışı KDV'ye tabi olmaz.

Belirlenen bu ürün be hizmetlerin yurt dışı mukimi firmalardan temin edilerek işleme dair KDV'nin Türkiye mukim olanlar tarafından sorumlu sıfatıyla ödemesi yapılır. KDV mükellefi olmayan gerçek kişiler ise yurt dışında mukimi elektronik hizmet sunucularından ele alınarak firmalar tarafından karşılanır. KDV'nin satıcı firmalar tarafından beyanı gereklidir.