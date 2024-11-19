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Gelir İdaresi'nden UTTSS Uyarısı: Taşıt Tanıma Sistemi için Hazırlıklara Devam Edin

Gelir İdaresi, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin 2025'te zorunlu olacağını ve tüm tarafların hazırlık yapması gerektiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 15:15
Gelir İdaresi'nden UTTSS Uyarısı: Taşıt Tanıma Sistemi için Hazırlıklara Devam Edin

GİB'den Önemli Uyarı: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Başlıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), önümüzdeki süreçte akaryakıt satışlarında kullanılacak Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) hakkında kritik bir uyarıda bulundu. GİB, sistemin zamanında ve etkin bir biçimde hayata geçirilebilmesi için akaryakıt istasyonları, yetkili montaj firmaları ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazların gerekli hazırlıkları yapması gerektiğini vurguladı.

UTTS Uygulama Tarihi 1 Ocak 2025

Açıklamada, UTTS'nin 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla vergi mükelleflerinin taşıtları için yapılan akaryakıt ve LPG alımları sırasında zorunlu olarak kullanılacağı hatırlatıldı. Sistemde yer alan taşıtların depo girişlerine konulacak gerekli taşıt tanıma birimlerinin takılması gerektiğine ise özel bir parantez açıldı.

GİB, akaryakıt pompalarının tabancalarına taşıt tanıma okuyucu cihazı takılacağını, bu cihazın taşıt plakasını otomatik olarak yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihaza (YN Pompa ÖKC) ileteceğini belirtti. Bu sayede, akaryakıt alımı sırasında plaka bilgisi manuel olarak girilmeyecek.

Sistem Otomatik Fatura Düzenleyecek

Ayrıca, yakıtın verilmesinin ardından ÖKC fişinin sistem kapsamında otomatik olarak düzenleneceği bildirildi. Taşıt tanıma biriminin takılması gereken araçlar için UTTS dışında düzenlenmeyen belgelerin, vergi kanunları açısından geçersiz olacağına dikkat çekildi. Bu durumda, sistem üzerinden düzenlenmeyen ÖKC fişlerinin akaryakıt giderlerinin belgelendirilmesinde kullanılamayacağı belirtildi.

Hazırlık Süreci Hızlanmalı

Gelir İdaresi, tüm yetkili firma listesi, bilgi ve rehberlerin www.utts.gov.tr adresinde yayımlandığını duyurdu. Akaryakıt satışlarına ilişkin düzenlenecek ÖKC fişlerinin plaka bilgisinin otomatik olarak alınabilmesi için; akaryakıt istasyonları, yetkili montaj firmaları, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz üreticileri, ve akaryakıt dağıtım şirketlerinin gerekli işlemleri zamanında yapmaları gerektiği vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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