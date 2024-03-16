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Genç, yaşlı kadınlara 200.000 TL nakit destek! O şartı sağlayanlara destek ödemesi yapılacak

Girişimci kadınlara o belediyeden tam 200 bin TL'lik dev destek geliyor! Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 16.03.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 14:17
Genç, yaşlı kadınlara 200.000 TL nakit destek! O şartı sağlayanlara destek ödemesi yapılacak

Merkezefendi Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şeniz Doğan, kadın girişimcilerin ekonomik bağımsızlığını desteklemek amacıyla önemli bir adım atıyor. "Kadın Girişimcilere Mikro Kredi" hizmeti ile Doğan, kadınların iş dünyasındaki yerlerini güçlendirmek ve işlerine destek olmak hedefiyle önemli bir projeye imza atıyor.

Doğan'ın başkanlığı döneminde kadınlara sunduğu desteklerle adından sıkça söz ettiren belediye, şimdi de mikrokredi desteği ile kadın girişimcilerin yanında olacak. Şeniz Doğan, bu kredi sayesinde kadın girişimcilere 20 bin TL ile 200 bin TL arasında maddi destek sağlayacak. Esnek geri ödeme seçenekleri ile kadınların işlerini kısa sürede büyütme imkanı sunacaklarını belirten Doğan, aynı zamanda eğitim, iş yönetimi, pazarlama ve finansal okuryazarlık konularında da destek sağlayacaklarını ifade etti.

kadın girişimci destek kredisi

Başkan Doğan, "Merkezefendi’de kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık olacak. Kadınlarımızla hep birlikteyiz" diyerek kadın girişimcilerin ekonomik güç kazanarak toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacaklarını vurguladı. Kadınlara verilecek bu mikrokredi desteği, iş dünyasına adım atmak isteyen kadın girişimcilere önemli bir destek sunarken, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da güçlü bir mesaj taşıyor.

Şeniz Doğan'ın liderliğindeki Merkezefendi Belediyesi, daha önce düzenlediği Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali ile kadın istihdamına destek vermiş, ücretsiz kurs ve spor imkanları sunmuş, Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri ile kadınlara yönelik sosyal alanlar oluşturmuştu. Şimdi ise mikrokredi desteği ile kadın girişimcilerin iş dünyasındaki başarılarına destek olmaya devam ediyor. Bu adım, kadınların ekonomik gücünü artırarak sağlıklı bir toplumun oluşturulmasına önemli bir katkı sunmayı amaçlıyor.

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