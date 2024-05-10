Gençler sakın fırsatı kaçırmasın! Tek bir işlemle nakit zengini olacaksınız

Kamu bankaları ile özel bankaların hazırladığı kampanya faaliyetleri önemli bir gündem maddesidir. Banka kartı verilmesi ile ilgili gelen teklifler çerçevesinde Ziraat Bankası'ndan yeni bir açıklama geldi. Banka, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada "Hepsibrada'da Bankkart Genç'e toplam 100TL Bankaat Lirası" ifadesini kullandı ve kampanyanın da 30 Nisan günü sona ereceğini söyledi.

Ziraat Bankası tarafından Hepsiburada'da Bankkart Genç için özel hazırlanan kampanyada toplamda 100 TL Bankkart Lirasının dağıtılacağını duyurdu ve detayları da resmi internet sitesinde yayınladı.

ZİRAAT BANKASI'NDAN GENÇLER İÇİN 100 TL HEDİYE





30 Nisan'da sona erecek kampanyada katılımın Bankkart Mobil uygulaması ve Bankkart.com.tr'den yapılabileceği ancak kampanya avantajlarından yararlanmak için kampanyaya katılımın gerekli olduğu belirtiliyor.

Bankkart Genç kartın kredi veya banka kartı özelliği kullanılarak yapılacak her 350 TL ve üzeri alışverişte 50 TL'lik toplam 100 TL Bankkart Lira'nın Hepsiburada'ya aktarılacağı bildirildi.

Hediyeler - Mayıs 2024 günü müşterilerin kartlarına lşra olarak yüklenecektir.

Bankanıza SMS göndererek kampanyadan yararlanabileceğiniz belirtiliyor ancak katılmak ve detaylı bilgi almak için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.