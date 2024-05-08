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Geri ödemesiz 18 bin TL almanın kolay yolu! 5 dakikalık başvuruyla hesapta

En yüksek promosyon veren banka hangisi? ING bank tam 18 bin TL ile listenin başında yerini aldı! İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 08.05.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 15:24
Geri ödemesiz 18 bin TL almanın kolay yolu! 5 dakikalık başvuruyla hesapta

ING Bank, emeklilere özel olarak hazırladığı yeni kampanyasıyla dikkat çekiyor. Banka, 1 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Bankanın emekli maaşını taşıyan müşterilere yönelik sunduğu bu cazip fırsat, maaş miktarına bağlı olarak değişen promosyon tutarları ve ek avantajları içeriyor.

15.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon

ING Bank'a emekli maaşını taşıyan müşteriler, maaş tutarına bağlı olarak 6.250 TL'den 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanma şansına sahip. Maaş tutarına göre promosyon dağılımı ise şu şekilde:

10.000 TL'den düşük maaş alanlar: 6.250 TL nakit promosyon.

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında maaş alanlar: 10.000 TL nakit promosyon.

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında maaş alanlar: 12.500 TL nakit promosyon.

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 15.000 TL nakit promosyon.

ing bank

Kampanya süresince ING Bank'tan emekli maaşını almaya başlayan müşteriler, otomatik fatura talimatı vererek 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyon kazanabiliyor. Bu ek ödemenin koşulları şu şekilde:

En az 3 adet otomatik fatura talimatı verilmesi gerekiyor. 3 veya daha fazla talimat için her biri başına 600 TL ek nakit promosyon alınıyor. Toplamda en fazla 3.000 TL ek nakit promosyon kazanılabilir.

Vadesiz hesaba bağlı Destek Hesap sahibi olmak ve verilen otomatik fatura talimatlarının 90 gün içinde en az bir kez vadesiz hesaptan ödenmesi gerekiyor.

Kampanyadan faydalanmak isteyen emeklilerin 1 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında ING Bank'a maaş taşıması yapması, vadesiz hesap açması, ve kampanyaya katılım formunu doldurması gerekiyor. Ayrıca, kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin Destek Hesap başvurularını onaylatmaları ve belirtilen süre içinde otomatik fatura talimatlarını vermeleri gerekiyor.

ING Bank'ın bu kampanyası, emeklilere önemli bir nakit avantajı sunuyor. Banka, katılım koşullarını ve kampanya detaylarını değiştirme veya durdurma hakkını saklı tutarken, kampanyaya katılmayı düşünen emeklilere, şartları dikkatle incelemelerini tavsiye ediyor. Ayrıca, bu kampanyadan önce ING Bank'tan maaşını alan ve diğer SGK emekli maaşını taşıyan müşteriler, kampanyadan yararlanamaz.

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