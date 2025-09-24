Gine Yatırım Çağrısı: 2035'e 10.000 MW ve Yenilenebilir Enerji Önceliği

Gine, enerji altyapısına kapsamlı yatırım çağrısı yaptı

AŞAK ERKALAN - Gine Enerji Bakanı Namory Camara, Gine halkının ve ekonomisinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi güvenilir ve yüksek kalitede sağlamak için üretim, iletim ve dağıtım alanlarında kapsamlı yatırımlar gerektiğini vurguladı.

2035 planı ve üretim hedefleri

Camara, enerji üretimini desteklemek için hidroelektrik, doğal gazla çalışan termik santraller ve güneş enerjisine yatırım yapılmasının şart olduğunu belirtti. "Enerji zincirindeki her bir halka güçlendirilmezse herhangi bir aşamada kesinti riski oluşur, bu nedenle her halkayı güçlendirmek kritik öneme sahip." dedi.

Hazırlanan planın 2035'e kadar üretim, iletim ve dağıtımı kapsadığını belirten Camara, önümüzdeki 5 yıl içinde üretim kapasitesi ihtiyacının 3 bin megavata, 15 yıl içinde ise 10 bin megavata ulaşacağını ve bunun yüzde 70'inin yenilenebilir enerji olmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Büyük projeler ve altyapı yatırımları

Camara, planlanan hidroelektrik projeleri arasında Pita'da 291 MW kapasiteli Grand Kinkon, Kankan'da 100 MW'lık Morissananko, Nijer Havzası'nda çok amaçlı 90 MW'lık Fomi ve Senegal Nehri Havzası'nda 294 MW'lık Koukoutamba projelerinin yer aldığını açıkladı. Ayrıca Kakara'da 120 MW kapasiteli hibrit kompleksin inşasının ilerlediğini söyledi.

Camara, "Bunlarla birlikte, özel sektör ortaklığıyla yeni güneş enerjisi projeleri geliştiriliyor ve şebeke istikrarı için depolama sistemleri planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji, veri ve düzenlemeler

Bakan, Gine'nin enerji politikasının öncelikli olarak yenilenebilir enerji potansiyelinden yararlanmaya dayandığını belirterek, "Gine'nin enerji politikası öncelikli olarak yenilenebilir enerji potansiyelinden yararlanmaya, özellikle hidroelektrik ve güneş enerjisine dayanıyor. Güneş enerjisi santrallerinin geliştirilmesi, enerji politikamızın ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

Rüzgar koridorlarının da incelendiğini, mevcut ölçümlerin henüz sonuç vermediğini ve bu nedenle kesintili kaynakların mutlaka depolama çözümleriyle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Enerji sektöründe istatistik ve veri analiz kapasitesinin güçlendirilmesi için yeniden yapılanma çalışmaları yürütüldüğünü; iklim değişikliği, enerji verimliliği ve bölgesel elektrik piyasasındaki zorluklara yanıt verecek düzenlemelerin güncellendiğini bildirdi.

Yatırım çağrısı ve uluslararası işbirlikleri

Camara, Gine ekonomisinin önemli maden kaynakları olan boksit, demir ve altının işletilmesi için özel şirketlerle çalışıldığını ve yabancı yatırımları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. M300 programı kapsamında özel sektör payının yüzde 8'e ulaşmasının beklendiğini belirtti: "Yabancı yatırımcılar, özellikle üretim, dağıtım ve pazarlama olmak üzere sektörün tüm alanlarında yer alabilir."

Bakan, Gine'nin 2040'a kadar enerji hizmetlerinde yüzde 100 evrensel erişim sağlamayı hedeflediğini ve temel ortaklığın hem kamu kurumlarını hem de özel işletmeleri kapsayan karşılıklı faydaya dayalı bir Kamu-Özel Ortaklığı olduğunu vurguladı.

Ağustos ayında Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile yapılan görüşmeye atıfta bulunan Camara, iki ülke arasında enerji sektörü işbirliği imkanlarını ele aldıklarını; kamu-özel ortaklıkları ve bağımsız enerji üreticileri aracılığıyla özel yatırımı teşvik etme, teknik iş birliğini ilerletme ve enerji, madencilik ile lojistiği kapsayan ortak projeler geliştirme konusunda anlaştıklarını belirtti.

Gine, enerji altyapısını güçlendirerek ve yenilenebilir yatırımları hızlandırarak enerji güvenliğini sağlamayı ve ekonomik büyümeyi desteklemeyi hedefliyor.

