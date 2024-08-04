Giresun'da Fındık Hasadı Başladı

Giresun'da Fındık Hasadına Başladı

Giresun'un sahil kesimindeki fındık üreticileri, yeni mahsul fındıklarını toplamaya başladı. Hasat öncesi hazırlıklarını tamamlayan çiftçiler, sabah saatlerinde bahçelerine giderek, topladıkları fındıkları çuvallarla harmana taşıyorlar.

Boztekke Köyü Muhtarı'ndan İyi Dilekler

Merkeze bağlı Boztekke köyünün muhtarı Şükrü Karslı, gazetecilere yaptığı açıklamada fındık hasat sezonunun bereketli geçmesini diledi. Karslı, "Çiftçilerimiz hasat öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşık 3-4 gün önce bahçelerdeki ot temizliğini bitirip hasada hazır hale geldik. Sahil kesimindeki komşularımız bahçelerine girerek toplayı yapmaya başladılar." dedi.

Çiftçilerin Görüşleri

Önder Kurt ise bugünden itibaren bahçesinde fındık toplamaya başladığını belirtirken, "Hasat öncesi hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün itibariyle fındık toplamaya başladık. Bu süreç yaklaşık bir hafta sürecek. Her şey hayırlı ve uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

Hasat Tarihleri Belirlendi

Giresun'da fındık hasat dönemi, 0-250 rakım arası sahil kesimde 4 Ağustos, 250-500 rakım arası orta kesimde 10 Ağustos ve 500-750 rakımda ise 17 Ağustos'ta başlaması öngörülmektedir.

Giresun'da sahil kesimindeki fındık üreticileri, ürünü toplamaya başladı.

Giresun'da sahil kesimindeki fındık üreticileri, ürünü toplamaya başladı.

Giresun'da sahil kesimindeki fındık üreticileri, ürünü toplamaya başladı.

Giresun'da sahil kesimindeki fındık üreticileri, ürünü toplamaya başladı.

Giresun'da sahil kesimindeki fındık üreticileri, ürünü toplamaya başladı.

Giresun'da sahil kesimindeki fındık üreticileri, ürünü toplamaya başladı.

Giresun'da sahil kesimindeki fındık üreticileri, ürünü toplamaya başladı.