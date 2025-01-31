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Giresun'dan Endonezya'ya Silah Sanayisinde İş Birliği

Giresun'daki firma, Endonezya ile teknolojik iş birliği yaparak silah sanayisini geliştirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 12:16
Giresun'dan Endonezya'ya Silah Sanayisinde İş Birliği

Giresun'dan Endonezya'ya Silah Sanayisinde İş Birliği

Giresun'da faaliyet gösteren bir firma, ürettiği tabanca parçalarını Endonezya ile yapılan iş birliği sayesinde ihraç etmeye başladı. 180 kişinin çalıştığı işletme, Endonezya'dan gelen 3 mühendisi bünyesine katarak bu ülkede teknoloji transferi ile ilgili ilk adımlarını attı.

2017 yılında İstanbul'da silahlı drone üretimi amacıyla kurulan Drone Tech Savunma Sanayi, 2020 yılında Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim faaliyetlerine başladı. Firma, yaklaşık 4 yıldır tabanca parçalarını Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç ederken, şimdi de Endonezya ile savunma sanayisinde iş birliği yapmayı hedefliyor.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Naim Demirel, silah kullananlara engel olmanın yolunun savunma sanayisini güçlendirmekten geçtiğini ifade etti. Demirel, Endonezya ile olan iş birliğine dair şöyle söyledi: "Bilgi paylaşımı yaparak onların gelişmesini sağlayalım şeklinde düşüncem vardı. Bunun için de bazı ülkelerle temasım oldu."

İşbirliği ve Teknik Yardım

Demirel, Endonezya'da hem kamu hem de özel sektörle görüşmeler yaptıklarını belirterek, "İş birliği yapacağız, onlara teknik yardımda bulunacağız" dedi. İki ülke arasında yapılan işbirliklerinin, bölgede barışçıl bir ortam oluşturulmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Endonezyalı mühendis Andını Efriyatno Putri, Giresun'da silah mühendisliği alanında bilgi ve becerilerini geliştirmeyi istediğini ve öğrendiklerini ülkesine aktaracağını ifade etti. Putri, "Burada olanları, yapılan çalışmaları ülkemdeki insanlara da anlatmak istiyorum" diyerek eğitim ve kültürel paylaşımın önemine dikkat çekti.

Demirel, ilerleyen aylarda Endonezya'daki devlet kurumlarıyla anlaşmalar yapılacağını ve iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirileceğini sözlerine ekledi.

Giresun'da ürettiği tabanca parçalarını ihraç eden firma, Endonezya ile teknoloji transferinde iş...

Giresun'da ürettiği tabanca parçalarını ihraç eden firma, Endonezya ile teknoloji transferinde iş birliği hedefliyor. Yaklaşık 180 kişinin çalıştığı firma, Endonezya'dan gelen 3 mühendisi bünyesinde istihdam ederek bu ülke ile ihracat konusunda ilk adımı atan taraf oldu. Mühendisler öğrendikleri bilgileri ülkelerindeki silah sanayisinin üretim aşamasında kullanabilecek.

Giresun'da ürettiği tabanca parçalarını ihraç eden firma, Endonezya ile teknoloji transferinde iş...

Giresun'da ürettiği tabanca parçalarını ihraç eden firma, Endonezya ile teknoloji transferinde iş birliği hedefliyor. Yaklaşık 180 kişinin çalıştığı firma, Endonezya'dan gelen 3 mühendisi bünyesinde istihdam ederek bu ülke ile ihracat konusunda ilk adımı atan taraf oldu. Mühendisler öğrendikleri bilgileri ülkelerindeki silah sanayisinin üretim aşamasında kullanabilecek.

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