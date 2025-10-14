GITEX Ai Türkiye İstanbul'da: 9-10 Eylül 2026'de Düzenlenecek

GITEX Ai Türkiye İstanbul'da: 9-10 Eylül 2026

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği GITEX GLOBAL, ilk kez "GITEX Ai Türkiye" adıyla 9-10 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Mutabakat ve iş birliği

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dubai'de gerçekleştirilen GITEX GLOBAL kapsamında Dubai World Trade Centre ve KAOUN International ile etkinliğin "GITEX Ai Türkiye" adıyla İstanbul'da düzenlenmesine yönelik mutabakat imzaladı.

Mutabakata Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi adına İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun ve GITEX'in küresel organizatörü KAOUN International'ın Üst Yöneticisi (CEO) Trixie LohMirmand imza attı.

Katılımcılar ve etkinlik ölçeği

İmza törenine Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi (BAE) Lütfullah Göktaş, Türkiye ve BAE'den çok sayıda kamu temsilcisi, teknopark yöneticisi, girişim sermayesi fonu yetkilisi, teknoloji şirketi ve ölçeklenme aşamasındaki girişim katıldı.

GITEX GLOBAL 2025 etkinliği, 6 bin 800'ün üzerinde teknoloji şirketi, 2 bin girişim ve 180'den fazla ülkeden sektör liderini bir araya getirdi. Söz konusu mutabakatla Dubai'deki global etkinliğin başarısının "GITEX Ai Türkiye" ile yurt içine taşınması hedefleniyor.

Yetkililerin açıklamaları

İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel, mutabakatın imza töreninde yaptığı konuşmada, "GITEX Ai Türkiye" ile teknoloji sektörünün en kapsamlı küresel etkinliklerinden birini Türkiye'ye getirdiklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Böylece Türkiye, yapay zeka, finansal teknolojiler, e-mobilite, siber güvenlik, oyun ve dijital içerik gibi alanlarda dünyanın önde gelen teknoloji markalarına ev sahipliği yapan yeni bir uluslararası merkez haline geliyor. Bu platformun, ülkemizin teknoloji ve girişimcilik ekosistemine sağlayacağı katkıların yanı sıra Türkiye'yi yapay zeka yatırımları açısından da 'dünyanın bağlantı noktası' konumuna taşıyacağına inanıyoruz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun ise Türkiye'yi "Nexus of the World" olarak tanımladıklarını belirterek, "Bu anlaşma gösteriyor ki dünyanın merkezi olma yaklaşımımızın uluslararası teknoloji ve yapay zeka alanında da karşılığı bulunmakta. Bunun bir parçası olduğumuz için memnuniyet duyuyorum." dedi.

Uzun, Bakanlık olarak bu misyonu güçlendirme amacıyla yürüttükleri programlara da değinerek, GITEX GLOBAL'a Turcorn 100 Programı kapsamında "lounge" konseptiyle katıldıklarını, teknogirişimlerin uluslararası arenada büyümesi ve yatırımcılarla buluşması için çalıştıklarını söyledi. Ayrıca Türkiye 'TechVisa Programı' ve her yıl düzenlenen TakeOff İstanbul Girişim Zirvesi ile uluslararası yetenekleri ve yatırımcıları ülkeye çektiklerini belirtti.

Uzun, kapanışta "Şimdi bu ajandaya 'GITEX Ai Türkiye'yi eklemekten mutluluk duyuyorum. 2026'da herkesi yaşam, kültür ve inovasyonun merkezi İstanbul'a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

