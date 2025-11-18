Göksal Güngör, EAFA Yassı Alüminyum Üreticileri Başkanı Oldu

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, Avrupa Alüminyum Folyo Birliği (EAFA) bünyesindeki Yassı Alüminyum Üreticileri Başkanlığına seçildi. Güngör, Avrupa alüminyum endüstrisinde sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı çalışmalara liderlik edecek.

EAFA'nın Rolü ve Hedefleri

EAFA, 50 yılı aşkın süredir Avrupa alüminyum folyo endüstrisinin gelişimini ve sürdürülebilirliğini destekleyen çatı kuruluş olarak faaliyet gösteriyor. Güngör, yeni görevinde Avrupa çapındaki üreticiler arasında sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve inovasyon odaklı iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Türkiye'yi Temsil Edecek

Güngör, aynı zamanda Türkiye’yi ve Assan Alüminyum’u bu prestijli platformda temsil ederek sektörün uluslararası görünürlüğüne katkı sağlayacak.

Güngör'ün Açıklaması

"EAFA Yassı Alüminyum Üreticileri Başkanlığı’nı üstlenmekten büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Bu görev, sadece kişisel bir sorumluluk değil, aynı zamanda Assan Alüminyum’un Avrupa alüminyum endüstrisindeki itibarlı yerinin bir yansıması. Sektörümüzde sürdürülebilirlik, inovasyon ve iş birliği temelinde yeni adımlar atmak için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Şirket yetkilileri, Göksal Güngör liderliğinde Assan Alüminyum’un Avrupa alüminyum sektörünün ortak hedeflerine katkı sağlamaya ve Türkiye’nin global arenadaki temsil gücünü artırmaya devam edeceğini bildirdi.

