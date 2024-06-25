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Gram altın almayan bin pişman olacak! Uzmanından son alın fırsatı için flaş tarih

Haftanın kapanış gününde, ons altının öncülük ettiği düşüş trendi, altın fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Yatırımcılar için cazip alım noktaları sunan gram altın, ons bazlı düşüşle birlikte 2452 TL'nin altında işlem gördü. Çeyrek altın fiyatlarındaki düşüş ise oldukça sınırlı kaldı. Altın yatırımcılarının merakla takip ettiği güncel fiyatlar ne durumda? İşte 23 Haziran 2024 tarihli çeyrek altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatlarına dair son bilgiler...

Yayın Tarihi: 25.06.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 20:22
Gram altın almayan bin pişman olacak! Uzmanından son alın fırsatı için flaş tarih

Haftanın bitişine doğru altın fiyatları, ons ve gram altında yaşanan yüzde 1,60'lık düşüşle geri adım attı. Bu düşüş, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte 23 Haziran 2024 tarihli altın piyasasının son durumuyla ilgili ayrıntılar...

altın piyasası

Altın Piyasasında Düşüş Rüzgarları

Altın piyasasında kırmızı alarm veren düşüşler, ONS'taki gerileme ile gram altın fiyatlarını da etkisi altına aldı. ABD'deki iş aktivitesi verilerinin beklentileri aşması sonucu ONS fiyatı 2316 dolara kadar düştü. Bu düşüşle birlikte gram altın da 2444 TL'ye gerileme gösterdi. Peki, ONS ve diğer altın ürünleri güncel olarak hangi fiyat seviyelerinden işlem görüyor? İşte 23 Haziran 2024 tarihli altın fiyatlarına dair güncel bilgiler:

  Gram Altın

  •   Alış: 2.451,13 TL
  •   Satış: 2.451,74 TL

  ONS Altın

  •   Alış: 2.321,76 TL
  •   Satış: 2.322,35 TL

  22 Ayar Bilezik

  •   Alış: 2.253,13 TL
  •   Satış: 2.282,10 TL

  Ata Altın

  •   Alış: 16.508,36 TL
  •   Satış: 16.930,03 TL

  Cumhuriyet Altını

  •   Alış: 15.997,00 TL
  •   Satış: 16.309,00 TL

  Tam Altın

  •   Alış: 16.008,11 TL
  •   Satış: 16.328,96 TL

  Yarım Altın

  •   Alış: 8.060,00 TL
  •   Satış: 8.179,00 TL

  Çeyrek Altın

  •   Alış: 4.018,00 TL
  •   Satış: 4.093,00 TL

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