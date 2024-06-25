Gram altın almayan bin pişman olacak! Uzmanından son alın fırsatı için flaş tarih

Haftanın bitişine doğru altın fiyatları, ons ve gram altında yaşanan yüzde 1,60'lık düşüşle geri adım attı. Bu düşüş, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte 23 Haziran 2024 tarihli altın piyasasının son durumuyla ilgili ayrıntılar...





Altın Piyasasında Düşüş Rüzgarları

Altın piyasasında kırmızı alarm veren düşüşler, ONS'taki gerileme ile gram altın fiyatlarını da etkisi altına aldı. ABD'deki iş aktivitesi verilerinin beklentileri aşması sonucu ONS fiyatı 2316 dolara kadar düştü. Bu düşüşle birlikte gram altın da 2444 TL'ye gerileme gösterdi. Peki, ONS ve diğer altın ürünleri güncel olarak hangi fiyat seviyelerinden işlem görüyor? İşte 23 Haziran 2024 tarihli altın fiyatlarına dair güncel bilgiler:

Gram Altın

Alış: 2.451,13 TL

Satış: 2.451,74 TL

ONS Altın

Alış: 2.321,76 TL

Satış: 2.322,35 TL

22 Ayar Bilezik

Alış: 2.253,13 TL

Satış: 2.282,10 TL

Ata Altın

Alış: 16.508,36 TL

Satış: 16.930,03 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 15.997,00 TL

Satış: 16.309,00 TL

Tam Altın

Alış: 16.008,11 TL

Satış: 16.328,96 TL

Yarım Altın

Alış: 8.060,00 TL

Satış: 8.179,00 TL

Çeyrek Altın