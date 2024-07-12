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Gram altın fiyatlarında yer yerinden oynayacak! İslam Memiş tarih verdi

İslam Memiş altını olan herkesi uyardı! İşte dikkat etmeniz gerekenler...

Yayın Tarihi: 12.07.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 17:49
Gram altın fiyatlarında yer yerinden oynayacak! İslam Memiş tarih verdi

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu hafta yatırımcıların gözlerini özellikle Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevirmeleri gerektiğini vurguladı. Memiş'e göre, ABD'nin enflasyon verileri ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalar, altın fiyatları üzerinde belirleyici olacak. Şu an için altın fiyatları 2 bin 350-2 bin 400 dolar aralığında hareket ediyor ancak Perşembe günü açıklanacak verilerin piyasalarda yeni fiyatlamalara yol açabileceği belirtiliyor.

Memiş, yatırımcılara tavsiyelerde bulunurken, "Bu haftayı Perşembe'den önce ve Perşembe'den sonra diye ikiye ayırmak gerekiyor. Özellikle ABD enflasyon verisinin açıklanacağı Perşembe günü, altın yatırımcıları için kritik öneme sahip" dedi. Gram altın için ise ons altının fiyat hareketlerinin önemli olduğunu ve bu dalgalanmaların gram altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

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Memiş'in verdiği bilgiler, altın piyasasında yatırım yapacak olanların bu hafta içindeki hamlelerini belirlerken dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor. ABD enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde veya altında gelmesi, piyasalarda sert hareketlere neden olabilirken, yatırımcıların bu duruma hazırlıklı olmaları önem taşıyor.

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