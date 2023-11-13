Gram altın o tarihte 2500 TL'ye fırlayacak! Uzman isim kesin konuştu

Piyasada yaşanan hareketlilik son hızıyla devam ediyor! Altın bu tarihte bu fiyata fırlayacak! Tüm detaylar haberimizde.

Gram altın o tarihte 2500 TL'ye fırlayacak! Uzman isim kesin konuştu
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Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş yatırımcılar tarafından heyecanla araştırılıyor. Uzman isim gram altın için tarih verdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN BU TARİHTE FIRLAYACAK

Yatırımcılar ve vatandaşlar altın piyasasında yaşanan hareketliliği yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı altın fiyatlarıyla ilgili uyarı niteliğinde açıklamalar yaptı. Sarı tarafından yapılan açıklamalarda şu sözlere yer verildi; 'İç piyasada dolar ve ONS altında güçlü beklentiler sürüyor. Alınır mı? 1700 seviyelerinde çok oyalandı ama destek oluştu. 1800 seviyelerinde aynı hareketlilik gözleniyor. 

altın fiyatlarıyla ilgili tarih verildi

Dolar ve ONS altında ciddi anlamda düşüş yaşanmadığı süre boyunca gram altın fırsatı sürüyor. Alım yapmak isteyenler için bir fırsat seviyesi denilebilir. 1 gramın 2 bin TL hatta 2 bin 500 TL seviyelerine yükselmesi beklentimiz devam ediyor. Güncel olarak altın fiyatlarını yükselten dinamikler değişmiyor ve jeopolitik riskler devam ediyor. Enflasyon, ekonomi yönetimi ile ilgili süreçler 5-10 sene daha sürecek. Alım süreçleri sürüyor. Fiyatlara bakmamak gerekiyor, alımla beraber ortalama düşebilir.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir. 

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