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Gram altın o tarihte 3500 TL'ye fırlayacak! Altını olan olmayan kuyumcuya koşacak!

Altın ve dolar kuruyla ilgili tahminleriyle adından söz ettiren döviz piyasası uzmanı Hatice Kolçak, yeni tahminlerde bulundu. Kolçak, açıklamasında gram altının geleceğinin hala parlak olduğunu vurgulayarak, şimdi paniğe kapılan yatırımcıların para kaybedeceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 14.03.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 10:37
Gram altın o tarihte 3500 TL'ye fırlayacak! Altını olan olmayan kuyumcuya koşacak!

Yeni hafta yaklaşırken altın fiyatlarının yükseleceğine değinen ekonomist Hatice Kolçak, altın yatırımcılarını uyardı. Kolçak, altının geleceğinin hala parlak olduğunu vurgulayarak, şimdi paniğe kapılan yatırımcıların para kaybedeceğini söyledi.

Hatice Kolçak, doğru tercihleri ​​yapma yolculuğuna paniğe kapılmadan sürdürenlerin sakin kalması gerektiğini belirterek; Geriye para, kâr ve KK kalanların ise zararda olduğunu ifade etti. Kolçak, gram altınla yeni yatırım yapacakları da uyararak, bu trenin kalktığını, giden trene binebileceğini ancak doğru noktayla iletişime geçilmesi gerektiğini söyledi.

Hatice Kolçak, gram altın için yıl sonu için hedeflerini belirlerken 3 bin TL'den bahsettiklerini ancak bu rakama aslında çok daha erken ulaşabileceklerini yineleyerek yeni hedeflerinin artık 3 bin 500 TL olduğunu ifade etti. Hatice Kolçak altın fiyatıyla ilgili tahminlerini şöyle anlatıyor: “Bu yıl altın için ne dedik? Altın zamanı diyoruz, altının ucuz olduğunu söylüyoruz, insanları almamaları konusunda uyarıyoruz. Ocak ve Şubat aylarında buradan ucuza satın alın. Altın olmalı dedik. Çünkü altının geleceğinin parlak olduğunu sizlere defalarca aktardık."

Gram altın o tarihte 3500 TL'ye fırlayacak

BİRZAZ DA OLSA RİSK ALMALI

Ünlü ekonomist Kolçak, panik ortamının yatırımcılar için her zaman kayıplara yol açacağını yineledi ve şöyle deavm etti:

“Bundan sonra ne yapmalıyız? Paniğe kapılan kaybeder. Tekrar ediyorum, yatırım sepetinizde paniğe kapılmadan doğru seçimleri yaptıysanız dediğim gibi bunun kimseye bir zararı yok. Dediğim gibi hiçbir şey yapmayanlar, mevduat bulunduran ya da sadece dolar ve sadece euro satın alan kişilerdir. Parayla kalanlar kazanır, KK'de kalanlar kaybeder. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra değişen pek bir şey olmayacak. Tren kalktı ve gidiyor. Ayrıca treni de alıp gidebilirsiniz. Ama doğru yerden başlamalısınız.

YIL SONU HEDEFLERİNİ AŞACAĞIZ

Gram altına yönelik yeni hedef belirleyen Hatice Kolçak, “Gram altın için yıl sonu hedefini aşacağız. Yani 3.000 TL civarından bahsediyoruz ama çok daha erken gideceğiz gibi görünüyor. Şimdilik hedefimiz 3.500 TL. Burada bu rakamı biraz daha yüksek telaffuz edebiliriz ama onları daha düşük rakamlar olarak işaretledik. Alt rakamın 2.800-3.000 TL olacağını söylüyoruz. Bunu beklemeye devam ediyoruz." dedi.

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