Gram altın o tarihte ok gibi fırlayacak! Elinde TL'si olana acil uyarı geldi!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı dikkat çekici açıklamalarla altın piyasasına dair önemli bilgiler verdi. Altın fiyatlarının yükseleceği tarihi açıklayan Memiş, milyonlarca yatırımcının dikkatini çekti. Altın piyasasındaki gelişmeleri yakından izleyen İslam Memiş, altının değer kazanacağı zamanı belirtti.





İslam Memiş’in açıklamaları şöyle:



"Altın fiyatları bayram öncesinde bir duraklama dönemindeydi ve düşüş trendindeydi. Gram altın 2.420 TL'ye, ons altın ise 2.293 dolara kadar düşmüştü. Ancak şimdi yavaş yavaş yükseliş trendi başlıyor.



Özellikle temmuz ayında beklediğim bu yükseliş trendinin devam edeceğini öngörüyorum. Temmuz ayı itibariyle altın fiyatlarının tekrar artış göstereceğini tahmin ediyorum. Bugünkü gelişmeler de bu yönde ilerlediğini gösteriyor.



ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA

Bugün kapanışta gram altın 2.496 lira seviyesindeydi. Ons altın ise 2.361 dolardan kapanış yaptıktan sonra 2.322 dolara kadar geriledi. Altın fiyatlarında dalgalanma görülüyor ve direnç seviyeleri henüz kırılamadı. Pazartesi günü de bu yatay ve sakin seyrin devam etmesi bekleniyor.





TEMMUZ AYI İÇİN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Ancak temmuz itibariyle hem gram altında hem de ons altında yükseliş beklentisi devam ediyor. Temmuz ayından itibaren yukarı yönlü hareketlerin süreceği öngörülüyor. Gram altında yıl sonu beklentisi 3.000 – 3.500 lira aralığında olup bu beklenti halen geçerliliğini koruyor.

2024 İÇİN YENİ REKORLAR BEKLENİYOR

2024 yılında altının yeniden değer kazanacağı düşünülüyor. Özellikle ons altın ve gram altın tarafında yeni rekorlar görülebilir. Bu nedenle elinde altın bulunduran yatırımcıların satış için acele etmemesi öneriliyor."