Gram altın uçuşa geçti: Gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatlarında son durum

Gram altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatları son dönemde hızla yükseldi. Gram altın, tarihi bir rekor olan 1808 liraya ulaştı. Çeyrek altın ise 3 bin TL'nin üzerine çıktı. 26 Ekim 2023 tarihinde Kapalıçarşı'da gram altın 1.847 TL, çeyrek altın 3.017 TL ve yarım altın 6.033 TL olarak kapanış yaptı. Ancak bu fiyatlar sürekli değişebilir, çünkü altın fiyatları piyasalardaki gelişmelere çok duyarlı. İşte detaylar...





GRAM ALTINDA REKOR

Altın yatırımcıları için 1 Kasım'da Federal Rezerv'in faiz kararı oldukça önemli. Bu tarihe kadar altın piyasasını yakından takip etmek, treni kaçırmamak için önemli. Altın fiyatlarındaki dalgalanmaları ve güncel fiyatları öğrenmek için Kapalıçarşı ve serbest piyasa takip edilmelidir. Gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları hala gündemde ve yatırımcıların ilgisini çekiyor.

26 Ekim 2023 Perşembe günü, gram altın Kapalıçarşı'da 1.847 TL'den, çeyrek altın 3.017 TL'den ve yarım altın 6.033 TL'den kapanış yaptı. Altın fiyatları hala gündemdeki yerini koruyor. Ayrıca döviz kurlarında da bazı güncellemeler var.





Doların alış fiyatı 28,1130 TL ve satış fiyatı 28,1700 TL, Euro'nun alış fiyatı 29,5700 TL ve satış fiyatı 29,6850 TL, Sterlin'in alış fiyatı ise 33.7410 TL ve satış fiyatı 34,0210 TL olarak belirlenmiş. Bu bilgiler, ekonomiye ilgi duyanların ve yatırımcıların yakından takip ettiği veriler arasında yer alıyor. Özellikle altın fiyatlarındaki değişimler, yatırımcılar için önemli bir referans noktası olmaya devam ediyor. Gelişmelere göre döviz kurları da hareket ediyor ve bu da döviz ticareti yapanların kararlarını etkileyebilir. Ancak, unutulmamalıdır ki bu fiyatlar sürekli değişebilir ve günlük olarak güncellenir. Bu nedenle yatırımcılar ve ekonomi takipçileri, güncel verilere dikkatle göz atmalı ve yatırım kararlarını buna göre şekillendirmelidir.

26 Ekim 2023 tarihine ait döviz ve altın fiyatları şu şekildedir:

Dolar/TL kuru, alış fiyatı 28,1376 TL ve satış fiyatı 28,1463 TL'dir.

Euro/TL kuru, alış fiyatı 29,6674 TL ve satış fiyatı 29,8088 TL'dir.

Sterlin/TL kuru, alış fiyatı 33,9777 TL ve satış fiyatı 34,0476 TL'dir.

Ayrıca altın fiyatları da güncellenmiştir:

Gram altın, alış fiyatı 1.796,35 TL ve satış fiyatı 1.796,66 TL'dir.

Ons altın, alış fiyatı 1.984,95 Dolar ve satış fiyatı 1.985,21 Dolar'dır.

Çeyrek altın, alış fiyatı 2.988,00 TL ve satış fiyatı 3.025,00 TL'dir.

Yarım altın, alış fiyatı 5.995,00 TL ve satış fiyatı 6.050,00 TL'dir.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 11.952,00 TL ve satış fiyatı 12.046,00 TL'dir.

Gremse altını, alış fiyatı 29.346,54 TL ve satış fiyatı 30.022,28 TL'dir.

Ata altını, alış fiyatı 12.105,45 TL ve satış fiyatı 12.412,88 TL'dir.

Ziynet altını, alış fiyatı 11.445,69 TL ve satış fiyatı 11.662,18 TL'dir.

Bu güncel fiyatlar, ekonomiye ilgi duyanlar ve yatırımcılar için önemlidir. Altın fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırım kararlarını etkileyebilir. Bu nedenle, piyasa takibini sıkı tutmak ve güncel verilere dikkat etmek önemlidir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce piyasa koşullarını göz önünde bulundurmak her zaman akıllıca bir yaklaşım olacaktır.