Gram altında yer yerinden oynayacak! Sadece 1,5 ay sonra bu rakamı görecek: Uzman isimler tek tek açıkladı

Altın piyasası son günlerde hareketli günler geçiriyor. Fiyatlarda yeni yükseliş trendi başladığı süreçte ABD`den gelen haberlerin altın fiyatlarında doping etkisi yaptığı görüldü.

ABD'den enflasyon rakamları çok olumlu hale geldikçe, Fed'in yeniden faiz artırımı yapma ihtimalinin oldukça düşük olduğuna dair inançlar artıyordu. Bu da altın piyasasını destekledi. FED baskısından sıyrılan ons altın yeniden yükselişe geçti. Başlangıçta altın onsları 1.960 dolar eşiğinin üzerindeydi ancak dikkatler 2.000 dolara kaydı.

Altın fiyatları tüm dünyada artıyor. Türkiye altın piyasası gram altına dayalı olarak gelişmekte olup, bu piyasadaki trendleri takip eden firmalar arasında kuyumcular da yer almaktadır. İktisatçılar altın yatırımcılarına çeşitli değerlemelerle yol gösterse de altınla yakın çalışan ve bu alanda uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip kuyumcular en doğru analizi sağlayabilir.





Gram 2024 tahminleri sürüyor!

Kapalıçarşı'daki kuyumculardan Bahtiyar Erdoğan, altın fiyatında yeni bir değerleme yapılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İçinde bulunduğumuz süreç altın fiyatında yeni bir değerlemeyi zorunlu kıldı. Altın fiyatlarındaki artışı yılsonuna kadar elimizdeki veriler ve tahminlerimiz doğrultusunda takip etmeye devam edeceğiz. Ama bunu yanlış anlamayın. Bazen aksilikler yaşanacaktır. Mal fiyatlarının sürekli artması ekonomi ilkelerine aykırı olarak değerlendiriliyor. Bugün gram altının 1.860 TL fiyatını gördük. Baskı kalktığında altının fiyatının yükseleceğini biliyorduk. Dolar kuru da artıyor, altın onsları da öyle. Yıl sonuna kadar gram altın fiyatının 2.000TL'yi aşacağını düşünüyorum. Henüz altın almadıysanız acele etmenizde fayda var. Şimdilik geç kalmadılar fakat bir süre sonrasında geç kalacaklar. 2024 yılında gram başına 2 bin TL'nin üzerine çıkacak"

Bir diğer kuyumcu esnafı Şenol Bekar da incelemesinde şunları söyledi: "İnsanlar altının fiyatının artacağını anladı. Altın satmak isteyenler neredeyse yok. Ev veya araba almak istediğinizde de satış yapıyoruz. Şu anda 1.860 TL gram altının ticareti yapılıyor. Bu fiyat bir ay içerisinde 1.950TL’ye ulaşabiliyor. Bu yılın son haftasında 2.000TL zor olacak"