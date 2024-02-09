Gratis’ten sevgililer gününe özel indirim başladı! Her şey yarı fiyatına düşüyor

Gratis, Gratis karta sahip olan müşterilerine harika bir indirim kampanyasını başlattığı aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Gratis karta sahip olan vatandaşlar, 7 15 Şubat 2024 tarihleri arasında bir çok ürünü uygun fiyatlara satın alabilecek. Saç bakım ürünlerinden duş jellerine, yüz bakım serumularından makyaj malzemelerine kadar bir çok ürün yarı fiyatına satışta olacak. Bu indirim kampanyasının yanı sıra bazı ürünlerde bir alana ikincisi beş TL indirimli gibi indirimlerde söz konusu olacak. İşte Gratis tarafından başlatılan uygun fiyatları yer aldığı 7 15 Şubat aktüel katalogu…

GRATİS’TE HANGİ ÜRÜNE EL ATSANIZ YARI FİYATINA DÜŞÜYOR

Gratis‘in başlatmış olduğu 7 Şubat tarihli aktüel ürünler kataloğunda resmen yok yok. Vatandaşlar Gratis karta sahipse bir çok ürünü oldukça uygun fiyatlarla satın alabilecekler. Bu kampanya doğrultusunda Elidor serum saç bakım yağı 189 TL yerine 75 TL, Akdeniz Çilekli duş jeli 254 TL yerine 69 TL, Sleepy yüzey temizleyiciler 149,50 TL yerine 69,50 TL, maskara 140 TL yerine 54 TL, ruj çeşitleri 179 TL yerine 49 TL, göz kalemi 59 TL yerine 15 TL’ye satışta olacak. Bu ürünlerin yanı sıra saç kremi, vücut spreyi, tencere tava setleri, Kek kalıbı, çerezlik, nevresim takımları uygun fiyatlarda Gratis’te 15 Şubat tarihine kadar satışta olacak.





BİR DİŞ MACUNU SATIN ALAN İKİNCİSİNE BEŞ TL ÖDEYİP ÇIKACAK

Gratis tarafından duyurulan 15 Şubat’a kadar geçerli olan bu aktüel kataloğunda dikkat çeken bir diğer kampanya ise Colgate diş macununun Gratis karta özel 215 TL’den 85 TL’ye düşmesi oldu. Bu söz konusu indirimin yanı sıra vatandaşlar 85 TL’den aldıkları diş macununu bir tane daha ekleyip 90 TL’ye alıp çıkabilecekler. Yani Gratis karta özel olarak bu ürünün ikincisi sadece 5 TL’den satışta olacak. 15 Şubat tarihine kadar devam edecek bu indirimlerden en yakın Gratis şubesinden ya da online mağazalarda yararlanabilirsiniz. Stoklarla sınırlı olan bu indirimi kesinlikle kaçırmayın!



