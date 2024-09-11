Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

GSD Varlık Yönetim AŞ'ye BDDK'dan Faaliyet İzni

BDDK, GSD Varlık Yönetim AŞ'ye resmi faaliyet izni verdi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 08:50
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 08:50
GSD Varlık Yönetim AŞ'ye BDDK'dan Faaliyet İzni

GSD Varlık Yönetim AŞ'ye Yeni Faaliyet İzni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), GSD Varlık Yönetim AŞ'ye resmi olarak faaliyet izni verdi.

Resmi Gazete'de Yayınlandı

BDDK'nın bu kararı, Resmi Gazete'de bugün yayımlandı. Alınan karar, Bankacılık Kanunu ile Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Kuruluş İzni 2024'te Verildi

Bahsi geçen şirkete kuruluş izni, 4 Nisan 2024 tarihinde verilmişti. BDDK'nin bu adımı, finansal piyasalardaki gelişmeler açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!