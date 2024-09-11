GSD Varlık Yönetim AŞ'ye BDDK'dan Faaliyet İzni

GSD Varlık Yönetim AŞ'ye Yeni Faaliyet İzni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), GSD Varlık Yönetim AŞ'ye resmi olarak faaliyet izni verdi.

Resmi Gazete'de Yayınlandı

BDDK'nın bu kararı, Resmi Gazete'de bugün yayımlandı. Alınan karar, Bankacılık Kanunu ile Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Kuruluş İzni 2024'te Verildi

Bahsi geçen şirkete kuruluş izni, 4 Nisan 2024 tarihinde verilmişti. BDDK'nin bu adımı, finansal piyasalardaki gelişmeler açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.