GSS borcu olanlara Bakanlık'tan sürpriz! 12 ay boyunca geçerli olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, GSS (Genel Sağlık Sigortası) prim borcu olan vatandaşları sevindirecek bir haberle geldi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla alınan yeni bir düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı. İşte detaylar...

GSS borcu olanlara Bakanlık'tan sürpriz! 12 ay boyunca geçerli olacak
Yayın Tarihi:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, GSS (Genel Sağlık Sigortası) prim borcu olan vatandaşları ilgilendiren önemli bir müjdeyi duyurdu. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 2023 yılı sonunda sona erecek olan GSS prim borcu süresi, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı. Bu kararla birlikte, prim borcu olan vatandaşlar, önümüzdeki yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilecek.

GSS

Bakan Koca'dan Açıklama: "Sağlık Hizmetleri Devam Ediyor!"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, GSS prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğini belirterek, kararı duyurdu. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Koca, "Genel sağlık sigortası prim borcu bulunan vatandaşlarımızın bakanlığımıza bağlı olarak sağlık kurumları ile veya üniversite hastanelerinin de verilen sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

GSS 1

GSS Nedir? Prim Borcu Nasıl Sorgulanır?

Genel sağlık sigortası, Türkiye genelindeki tüm vatandaşların ücretsiz muayene ve tedavi hakkından faydalanmasını sağlayan bir sistemdir. GSS prim borcu olanlar, e-devlet sistemi üzerinden "Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama" alanını kullanarak prim durumlarını sorgulayabilir ve ödeme yapabilirler. Bu müjdeli haberle birlikte, prim borcu olan vatandaşlar sağlık hizmetlerinden daha uzun süre faydalanabilecekler.

Öne Çıkanlar
Aile Destek Ödemeleri 2024 ne kadar oldu, kaç TL? Aile Destek Yardımına zam geldi mi, son durum ne? Aile Destek Ödemeleri 2024 ne kadar oldu, kaç TL? Aile Destek Yardımına zam geldi mi, son durum ne?
O illerde uykular kaçacak! Tam 485 tane birden var: Tir tir titretecek O illerde uykular kaçacak! Tam 485 tane birden var: Tir tir titretecek
Ağızda çikolata şöleni yaşatan lezzet! Pudingli kek ile diğer tüm keklere veda edeceksiniz Ağızda çikolata şöleni yaşatan lezzet! Pudingli kek ile diğer tüm keklere veda edeceksiniz
Çok Okunanlar
TOKİ bedavaya ev satıyor! Ayda 4.735 TL öderim diyene 2+1 sıfır konut alma fırsatı! TOKİ bedavaya ev satıyor! Ayda 4.735 TL öderim diyene 2+1 sıfır konut alma fırsatı! Başvuran dar gelirlilere en az 2.347 TL yardım parası ödenecek! Bakanlık gerekli şartları açıkladı Başvuran dar gelirlilere en az 2.347 TL yardım parası ödenecek! Bakanlık gerekli şartları açıkladı İlk evini alacaklara TOKİ'den müjde var! Piyasanın yarı fiyatına ev sahibi olmanın yolu açıldı İlk evini alacaklara TOKİ'den müjde var! Piyasanın yarı fiyatına ev sahibi olmanın yolu açıldı Halkbank'tan 2024'ün ilk promosyon açıklaması! 23.000 TL ödeyecek Halkbank'tan 2024'ün ilk promosyon açıklaması! 23.000 TL ödeyecek Parasını evde tutmayan 20 bin TL kazanacak! Parası olanı sevinçten havaya uçuracak Parasını evde tutmayan 20 bin TL kazanacak! Parası olanı sevinçten havaya uçuracak Araba almak isteyenler elini çabuk tutsun! Bu modellerde sürpriz indirim var: Yetişen kapıyor Araba almak isteyenler elini çabuk tutsun! Bu modellerde sürpriz indirim var: Yetişen kapıyor