GSS borcu olanlara Bakanlık'tan sürpriz! 12 ay boyunca geçerli olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, GSS (Genel Sağlık Sigortası) prim borcu olan vatandaşları ilgilendiren önemli bir müjdeyi duyurdu. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 2023 yılı sonunda sona erecek olan GSS prim borcu süresi, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı. Bu kararla birlikte, prim borcu olan vatandaşlar, önümüzdeki yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilecek.

Bakan Koca'dan Açıklama: "Sağlık Hizmetleri Devam Ediyor!"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, GSS prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğini belirterek, kararı duyurdu. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Koca, "Genel sağlık sigortası prim borcu bulunan vatandaşlarımızın bakanlığımıza bağlı olarak sağlık kurumları ile veya üniversite hastanelerinin de verilen sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

GSS Nedir? Prim Borcu Nasıl Sorgulanır?

Genel sağlık sigortası, Türkiye genelindeki tüm vatandaşların ücretsiz muayene ve tedavi hakkından faydalanmasını sağlayan bir sistemdir. GSS prim borcu olanlar, e-devlet sistemi üzerinden "Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama" alanını kullanarak prim durumlarını sorgulayabilir ve ödeme yapabilirler. Bu müjdeli haberle birlikte, prim borcu olan vatandaşlar sağlık hizmetlerinden daha uzun süre faydalanabilecekler.