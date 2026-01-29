GTO’da 2026'nın İlk Meclis Toplantısı: Kan Bağışı ve Küresel Ekonomi

GTO'nun ocak meclis toplantısında kan bağışı kampanyası duyuruldu; GTO Başkanı Tuncay Yıldırım küresel ekonomik dönüşümü değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 10:00
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 10:00
GTO’da 2026'nın İlk Meclis Toplantısı: Kan Bağışı ve Küresel Ekonomi

GTO’da 2026'nın ilk meclis toplantısı gerçekleşti

Gaziantep Ticaret Odası'nda (GTO) ocak ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında; Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kan bağışı çağrısı ve 8 Şubat anması

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, GTO'nun geleneksel kan bağışı kampanyasına dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: "Biliyorsunuz 8 Şubat’ta şehrimize Gazi ünvanı verilişinin 105. yılını kutlayacağız. Bu vesileyle destansı mücadeleyle Kurtuluş meşalesini yakan, büyük zorluklara rağmen düşmanla kahramanca mücadele eden atalarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Uzun yıllardır da bu şanlı günü anmak için ‘Canıyla tarih yazanların torunları, kanıyla hayat kurtarıyor’ sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Kızılay Gaziantep iş birliği ile 9. kez düzenleyeceğimiz Geleneksel Kan Bağışı Kampanyamız için bütün hemşehrilerimizi 6 Şubat Cuma günü GTO’ya davet ediyoruz"

Küresel ekonomik dönüşüm ve Türkiye'nin konumu

Ocak ayı meclis toplantısında GTO faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, küresel ekonomideki dönüşüme vurgu yaptı. Yıldırım, dünyadaki eğilimleri şu sözlerle değerlendirdi: "Son iki yıldır dünyada küreselleşmenin yok olmaya başladığı aşikâr. Korumacılığın, ticaret savaşlarının ve jeopolitik risklerin belirlediği yeni bir düzen oluşmaya başladı. Özellikle 2025 yılı, ABD’nin uyguladığı gümrük vergileriyle birlikte ticaret politikalarındaki belirsizliğin tarihi zirvelere çıktığı bir yıl oldu"

Yıldırım, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın dış politika açıklamalarının tabloyu sertleştirdiğini belirterek, Venezuela, İran, Suriye ve Grönland üzerinden verilen mesajların enerji, güvenlik ve güç rekabeti ekseninde dünya siyasetini şekillendirdiğini ve bunun küresel enerji piyasalarını, bölgesel dengeleri ile müttefiklik ilişkilerini doğrudan etkilediğini söyledi.

Türkiye için stratejik yaklaşım gerekliliği

Yıldırım, bu gelişmelerin Türkiye açısından çok boyutlu değerlendirilmesi gerektiğini belirterek: "Küresel ölçekte verilen her sert mesaj, enerjiden güvenliğe, ticaretten diplomasiye kadar Türkiye’nin denge siyasetini daha da kritik hâle getiriyor. Bu nedenle Türkiye için soğukkanlı, çok yönlü ve stratejik bir yaklaşım her zamankinden daha kıymetlidir. Değişen dünya dengeleri, Türkiye’nin pazarlık gücünü ve etki alanını artırmaktadır. Korumacılık ve jeopolitik riskler nedeniyle üretimin yakın ve müttefik coğrafyalara kayması; coğrafi konumu ve sanayi altyapısıyla Türkiye’yi küresel ticarette öne çıkaran bir unsur hâline getirmektedir. Ancak bu fırsatların değerlendirilebilmesi için; içeride rekabetçi, öngörülebilir ve istikrarlı bir iktisadi zemin, dışarıda ise etkili ve çok yönlü bir dış ekonomik strateji gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

2026 öngörüleri

2026 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, ekonomide önceliğin büyümeden ziyade denge, sabır ve istikrar olması gerektiğini vurgulayarak: "Önümüzdeki yıl yüksek büyüme beklentilerinden ziyade denge, sabır ve istikrar yılı olarak karşımızda durmaktadır. Riskler vardır ancak Türkiye’nin coğrafi konumu, sanayi altyapısı ve üretim kapasitesi yeni küresel düzende önemli bir avantaj sunmaktadır" dedi.

GAZİANTEP TİCARET ODASINDA (GTO) OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, MECLİS BAŞKANI M. HİLMİ TEYMUR...

GAZİANTEP TİCARET ODASINDA (GTO) OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, MECLİS BAŞKANI M. HİLMİ TEYMUR BAŞKANLIĞINDA YÖNETİM KURULU, MECLİS VE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

GAZİANTEP TİCARET ODASINDA (GTO) OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, MECLİS BAŞKANI M. HİLMİ TEYMUR...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kıvanç: Çek Cumhuriyeti Avrupa Pazarında Güvenilir Ortak
2
GTO’da 2026'nın İlk Meclis Toplantısı: Kan Bağışı ve Küresel Ekonomi
3
Aydın'da zirai dona bin 322 üreticiye 54 milyon 524 bin TL destek
4
Ramazan’da ete zam yok: Ercan Aras’tan güvence
5
Çanakkale'de Torik Geç Geldi: Tezgahta Kilosu 700 Lira
6
Muğla'da Kara ve Deniz Ulaşımında Yeni Hatlar: 54 Karayolu, 4 Deniz Hattı
7
Aydem ve Gediz Perakende: Yenilikçi Fikirler Kampı'nda Yarının Enerji Teknolojileri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları