GTO’da 2026'nın İlk Meclis Toplantısı: Kan Bağışı ve Küresel Ekonomi

GTO’da 2026'nın ilk meclis toplantısı gerçekleşti

Gaziantep Ticaret Odası'nda (GTO) ocak ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında; Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kan bağışı çağrısı ve 8 Şubat anması

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, GTO'nun geleneksel kan bağışı kampanyasına dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: "Biliyorsunuz 8 Şubat’ta şehrimize Gazi ünvanı verilişinin 105. yılını kutlayacağız. Bu vesileyle destansı mücadeleyle Kurtuluş meşalesini yakan, büyük zorluklara rağmen düşmanla kahramanca mücadele eden atalarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Uzun yıllardır da bu şanlı günü anmak için ‘Canıyla tarih yazanların torunları, kanıyla hayat kurtarıyor’ sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Kızılay Gaziantep iş birliği ile 9. kez düzenleyeceğimiz Geleneksel Kan Bağışı Kampanyamız için bütün hemşehrilerimizi 6 Şubat Cuma günü GTO’ya davet ediyoruz"

Küresel ekonomik dönüşüm ve Türkiye'nin konumu

Ocak ayı meclis toplantısında GTO faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, küresel ekonomideki dönüşüme vurgu yaptı. Yıldırım, dünyadaki eğilimleri şu sözlerle değerlendirdi: "Son iki yıldır dünyada küreselleşmenin yok olmaya başladığı aşikâr. Korumacılığın, ticaret savaşlarının ve jeopolitik risklerin belirlediği yeni bir düzen oluşmaya başladı. Özellikle 2025 yılı, ABD’nin uyguladığı gümrük vergileriyle birlikte ticaret politikalarındaki belirsizliğin tarihi zirvelere çıktığı bir yıl oldu"

Yıldırım, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın dış politika açıklamalarının tabloyu sertleştirdiğini belirterek, Venezuela, İran, Suriye ve Grönland üzerinden verilen mesajların enerji, güvenlik ve güç rekabeti ekseninde dünya siyasetini şekillendirdiğini ve bunun küresel enerji piyasalarını, bölgesel dengeleri ile müttefiklik ilişkilerini doğrudan etkilediğini söyledi.

Türkiye için stratejik yaklaşım gerekliliği

Yıldırım, bu gelişmelerin Türkiye açısından çok boyutlu değerlendirilmesi gerektiğini belirterek: "Küresel ölçekte verilen her sert mesaj, enerjiden güvenliğe, ticaretten diplomasiye kadar Türkiye’nin denge siyasetini daha da kritik hâle getiriyor. Bu nedenle Türkiye için soğukkanlı, çok yönlü ve stratejik bir yaklaşım her zamankinden daha kıymetlidir. Değişen dünya dengeleri, Türkiye’nin pazarlık gücünü ve etki alanını artırmaktadır. Korumacılık ve jeopolitik riskler nedeniyle üretimin yakın ve müttefik coğrafyalara kayması; coğrafi konumu ve sanayi altyapısıyla Türkiye’yi küresel ticarette öne çıkaran bir unsur hâline getirmektedir. Ancak bu fırsatların değerlendirilebilmesi için; içeride rekabetçi, öngörülebilir ve istikrarlı bir iktisadi zemin, dışarıda ise etkili ve çok yönlü bir dış ekonomik strateji gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

2026 öngörüleri

2026 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, ekonomide önceliğin büyümeden ziyade denge, sabır ve istikrar olması gerektiğini vurgulayarak: "Önümüzdeki yıl yüksek büyüme beklentilerinden ziyade denge, sabır ve istikrar yılı olarak karşımızda durmaktadır. Riskler vardır ancak Türkiye’nin coğrafi konumu, sanayi altyapısı ve üretim kapasitesi yeni küresel düzende önemli bir avantaj sunmaktadır" dedi.

GAZİANTEP TİCARET ODASINDA (GTO) OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, MECLİS BAŞKANI M. HİLMİ TEYMUR BAŞKANLIĞINDA YÖNETİM KURULU, MECLİS VE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.