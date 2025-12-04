Gülsan’a 'En İyi Sanayi Dönüşümü' Ödülü

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Gülsan Sanayi Dönüşüm Projesi, İstanbul’da düzenlenen Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Zirvesi’nde En İyi Sanayi Dönüşümü ödülüne layık görüldü.

Ödül ve proje detayları

Ödülü Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Eken aldı. Proje, esnafın modern koşullara sahip Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşınmasından kentin merkezinde oluşan yapısal sorunlara çözüm sunulmasına, ayrıca planlı sanayi alanı ve üretim altyapısı oluşturulmasına kadar birçok başlıkta ön plana çıktı.

Başkan Halit Doğan'ın değerlendirmesi

Halit Doğan proje ve alınan ödülle ilgili olarak süreci şu sözlerle değerlendirdi: Toybelen Sanayi Sitesi’nde hak sahiplerine teslim sürecini tamamladık, yapı kullanım iznini verdik, taşınmalar sürüyor. Gülsan’da önemli bir dönüşüm planladık. Modern iş yerleri, sosyal alanlar ve çevreci tasarımlarla bölgenin en güçlü ticari noktalarından biri olacak bir alanı şehrimize kazandıracağız.

Doğan, Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak kentsel dönüşümde kararlı bir yol izlediklerini, süreçlerde katılımcı, şeffaf ve planlı yaklaşımı benimsediklerini vurguladı. Aldıkları ödülün, belediyenin kent estetiğini, ekonomik canlılığı ve sosyal yaşam kalitesini artırma yönündeki çalışmalarının ulusal ölçekte bir teyidi olduğunu belirtti.

GÜLSEN SANAYİ SİTESİ