Gülsoy: Kayseri pastırması ve sucuğuna göz dikenlere geçit yok

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, pastırma ve sucuk sektöründe marka taklidi, haksız rekabet ve kayıt dışılığa karşı sıkı denetim ve iş birliği sözü verdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:37
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:37
Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) düzenlenen Sektör İstişare Toplantısı'nda, şehir ekonomisinin sembolü haline gelmiş Kayseri pastırması ve Kayseri sucuğu üzerinde artan haksız rekabet, marka taklidi ve kayıt dışılık masaya yatırıldı. Toplantıda sektör temsilcileri, üretim ve satışta standartların korunmasının önemine vurgu yaptı.

Toplantıya katılanlar

Toplantıya KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Başkan Yardımcısı Hacı Bekir Kuzucu, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mercan, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Gıda Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Ergün Türkarslan, 7. ve 8. Meslek Komitesi üyeleri ile pastırma-sucuk üreticileri ve perakendeciler katıldı.

Sahadan gelen şikayetler ve uyarılar

KTO Başkanı Ömer Gülsoy açılış konuşmasında, Kayseri pastırması ve sucuğunun şehrin dünyadaki imzası olduğunu belirterek sahadan gelen şikayetlerin ciddiyetine dikkat çekti. Başkan Gülsoy, üreticinin etiketlerinin kopyalanarak sahte ürünlerin piyasaya sürüldüğünü ifade etti ve bu duruma karşı kararlı duruş sergiledi. Coğrafi işaret bizim tapumuzdur; bu imajı zedeleyen her türlü girişimin takipçisi olacağız.

Gülsoy sektör temsilcilerine yönelik çağrısını netleştirdi: Marka hırsızlığına geçit vermeyeceğiz, ecdat mirasımızı lekeletmeyeceğiz.

Sektörün öncelikli sorunları

Katılımcılar sorunları haksız rekabet, kalite kaybı ve dijital kirlilik başlıkları altında topladı. Üretimde kaliteden ödün verilmesinin uzun vadede tüm paydaşlara zarar verdiği vurgulandı. Temsilciler, kalitesiz ürünlerin dükkânlardan temizlenmesi gerektiğini, aksi halde dürüst üretici ve esnafın emeğinin zedeleneceğini belirtti.

Kasap sucuğu diye bir sucuk yok. ifadesini kullanan Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, belirsiz etlerle yapılan üretimin piyasayı bozduğunu söyledi. Aras, işini doğru yapmayanların piyasadan eleneceği bir anlayışın yerleşmesi gerektiğini ifade ederek üreticileri yenilikçi olmaya davet etti.

Çözüm önerileri ve KTO kararları

Sektör temsilcileri, tüketicinin doğru ürüne ulaşmasını sağlamak için 'Yerli Üretim Logosu' benzeri tescil sistemi talep etti. Bu sistemin, coğrafi işaret standartlarına uygun üretim yapan işletmelerin belirgin şekilde ayırt edilmesini sağlayacağı belirtildi.

Toplantı sonunda Kayseri Ticaret Odası, haksız rekabetle mücadele kapsamında denetimlerin sıkılaştırılması, dijital takip sistemlerinin etkinleştirilmesi ve ilgili kurumlarla iş birliğinin artırılması konusunda tam kararlılık mesajı verdi. Başkan Gülsoy, sektör içi oto-kontrol mekanizmalarının işletilmesi gerektiğini, üyelerin birbirini denetleyerek kalitenin korunmasına katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

Sektör paydaşları, Kayseri'nin marka değerini korumanın yolunun birlik, dürüstlük ve katma değerli üretimten geçtiğini belirterek sözlerini tamamladı.

