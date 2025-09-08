Gün Ortası: BIST 100 %1,74 Geriledi — Dolar 41,2560 TL, Altın Ons 3.614$

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında %1,74 düşüşle 10.542,47 puana geriledi; dolar 41,2560 TL, avro 48,4220 TL, altın ons 3.614$.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 13:17
Gün Ortası: BIST 100 %1,74 Geriledi, Döviz ve Emtia Fiyatları Yükselişte

Finans piyasalarında günün ilk yarısında risk algısındaki hareketlilik BIST 100 endeksine satış olarak yansıdı. Döviz kurları ve emtia fiyatlarında da belirgin hareketler gözlendi.

BIST 100'de ilk yarı performansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,74 değer kaybederek 10.542,47 puana geriledi. Endeks, Cuma günü 10.729,49 puandan kapanmış, güne ise 10.568,33 puandan başlamıştı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks önceki kapanışa göre 187,02 puan eksideydi. Günün ilk yarısında en düşük 10.504,92, en yüksek ise 10.626,74 puan görüldü.

Sektör bazında ilk yarıda hizmetler endeksi %1,74, mali endeks %1,63, sanayi endeksi %1,51 ve teknoloji endeksi %0,76 değer kaybetti. Endekse dahil hisselerden 9'u yükselirken 90'ı düştü. En çok işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Akbank, Destek Finans Faktoring AŞ ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Döviz, tahvil ve emtia piyasaları

İstanbul serbest piyasada dolar 41,2560 TL ve avro 48,4220 TL seviyesinden satılıyor. Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar 1,1720, sterlin/dolar 1,3510 ve dolar/yen 147,8 düzeyinde bulundu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı, 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin valörlü işlemlerinde saat 13.00 itibarıyla basit getirisi %37,36, bileşik getirisi %40,85 seviyesinde gerçekleşti.

Emtia piyasasında uluslararası altının onsu yüzde 0,8 artışla 3.614 dolar seviyesine yükseldi. Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,8 artışla 66,6 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Önemli veriler: BIST 100: 10.542,47 puan (–%1,74); Dolar/TRY: 41,2560; Avro/TRY: 48,4220; Altın (ons): 3.614 $; Brent: 66,6 $/varil.

