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Gün Ortasında Piyasa Durumu

İstanbul serbest piyasada döviz kurları ve BIST 100 endeksindeki güncel durum.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 13:16
Gün Ortasında Piyasa Durumu

Piyasalarda Son Durum

İstanbul serbest piyasada dolar 33,7390 liradan, avro ise 37,2330 liradan işlem görmekte.

BIST 100 Endeksi Yükseldi

İstanbul Borsa'sında BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,85 değer kazanarak 9.905,22 puana ulaştı. Cuma günü 9.821,96 puanla kapanan endeks, haftaya 45,02 puan ve %0,46 artışla 9.866,98 puandan başlangıç yaptı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa kıyasla 83,26 puan (%0,85) artış gösterdi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi en düşük 9.796,63 ve en yüksek 9.905,27 puanı gördü.

Endekslerdeki Değişimler

Sanayi endeksi %0,58, hizmet endeksi %0,83, teknoloji endeksi %0,73, ve mali endeksi %0,90 değer kazandı. Önceki kapanışa göre, endekse dahil hisselerin 70'i yükselirken, 28'i değer kaybetti.

En Fazla İşlem Gören Hisseler

Günün en fazla işlem gören hisseleri arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yer aldı.

Uluslararası Piyasalarda Altın ve Petrol Fiyatları

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla altının ons fiyatı %0,3 düşüşle 2.500 dolardan işlem görmekte. Londra Brent tipi ham petrolün varili ise %0,9 azalışla 78,4 dolardan satılmakta.

Döviz Kurları

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1040, sterlin/dolar paritesi 1,2960 ve dolar/yen paritesi 146,30 düzeyinde işlem görüyor.

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