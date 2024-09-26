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Güncel Altın Fiyatları: Gram Altın 2,924 Lira

Altının gram fiyatı 2,924 lira ile işlem görürken, çeyrek altın 4,920 lira, Cumhuriyet altını ise 19,600 lira seviyelerinde.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 10:12
Güncel Altın Fiyatları: Gram Altın 2,924 Lira

Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 2,924 lira seviyesinden işlem görmekte.

Dün, ons fiyatında gözlemlenen düşüşe rağmen alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, önceki kapanışına göre %0.1 artışla 2,917 lira seviyesini gördü.

Daha Fazla Fiyat Bilgisi

Bugün saat 10.05'te çeyrek altın 4,920 lira, Cumhuriyet altını ise 19,600 lira olarak satılmakta.

Ons Altın ve Küresel Piyasa Gelişmeleri

Gün içerisinde 2,670 dolar ile rekor seviyeye ulaşan altının ons fiyatı, şu an %0.2 artışla 2,663 dolar seviyelerinde repite ediliyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde olumlu bir seyir izleniyor. Bunun yanı sıra ABD'de açıklanacak büyüme verileri de yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Fed İndirim Beklentileri

Para piyasalarında, yıl sonuna kadar %75 ihtimalle 75 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. Kasım ayında ise %61 ihtimalle 50 baz puanlık bir faiz indirim yapılacağı öngörülüyor.

Yatırımcıların Dikkati: Resesyon Endişeleri

ABD ekonomisinde artan resesyon endişeleri ve Orta Doğu'daki gerilimler, güvenli liman varlıklarına olan talebi artırmaya devam ediyor.

Piyasaları şekillendirecek sinyallerin alınması için Jerome Powell'ın bugünkü açıklamaları takip edilecektir.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ve haftalık para ve banka istatistiklerine dikkat çekerken, ABD'de büyüme verileri ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarını da izlenmesi gereken konular arasında sıraladı.

Teknik açıdan altın fiyatları için, 2,670 ve 2,690 dolar seviyeleri direnç, 2,600 dolar seviyesi ise destek konumunda değerlendirilmektedir.

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