Güncel Altın Fiyatları: Yükseliş Devam Ediyor

Altın Fiyatlarında Yükseliş

Bugün altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamış olup 2,627 liradan işlem görmektedir. Önceki gün ons fiyatındaki düşüşle birlikte altının gram fiyatı 2,588 liraya kadar gerilemişti. Ancak dün kapanış, 2,602 lira seviyesinde gerçekleşmişti.

Güncel Fiyatlar

Altın fiyatları şu dakika itibarıyla şöyle: Çeyrek altın 4,330 lira, Cumhuriyet altını ise 17,252 lira seviyesinden satılmakta. Altının ons fiyatı ise, önceki kapanışına göre %0,70 artarak 2,463 dolar seviyesine ulaştı.

Piyasa Eğilimleri

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü gerçekleştireceği toplantıya dair beklentiler, resesyon endişeleri üzerinde etkili oldu. Ekonomik verilere bağlı olarak piyasada, yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puanlık bir faiz indirimine kesin gözüyle bakılmakta. Eylül toplantısında ise 50 baz puan indirim olma ihtimali %30 olarak öngörülmekte.

Güvenli Liman Arayışı

Resesyon korkusunun artmasıyla birlikte, güvenli liman varlıklarına olan ilgi arttı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, şubat ayından bu yana en düşük seviyeye gerileyerek %3,95 seviyesini test etti. Analistler, tahvil faizlerindeki düşüşün, altın gibi kıymetli madenlerin fiyat artışlarını desteklediğini belirtiyor.

Teknik Analiz

Bugün ABD istihdam raporu verileri yakından takip edilecek. Analistlere göre, altının ons fiyatında 2,500 dolar seviyesi direnç, 2,420 dolar seviyesi ise destek konumunda bekleniyor.