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Güncel Döviz Kurları 2023

TCMB tarafından belirlenen güncel döviz kurları ve etkili alış-satış değerleri hakkında bilgi.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 15:40
Güncel Döviz Kurları 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 2023 yılı 15.30 itibarıyla döviz kurlarını belirlemiştir. İşte güncel döviz kurları:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1ABD DOLARI33.652433.713033.628833.7636
1AVUSTRALYA DOLARI22.461622.608122.358322.7437
1DANİMARKA KRONU4.97104.99554.96765.0070
1EURO37.149737.216637.123737.2725
1İNGİLİZ STERLİNİ43.545243.772243.514743.8378
1İSVİÇRE FRANGI38.835939.085238.777639.1439
1İSVEÇ KRONU3.21583.24913.21353.2565
1KANADA DOLARI24.573324.684224.482424.7780
1KUVEYT DİNARI109.4857110.9183107.8434112.5821
1NORVEÇ KRONU3.14973.17083.14753.1781
1SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ8.96808.98418.90079.0515
100JAPON YENİ22.974723.126822.889723.2147
1BULGAR LEVASI18.888019.1352--
1RUMEN LEYİ7.42237.5194--
1RUS RUBLESİ0.37390.3788--
100İRAN RİYALİ0.00820.0083--
1ÇİN YUANI4.68554.7468--
1PAKİSTAN RUPİSİ0.12020.1217--
1KATAR RİYALİ9.17709.2970--
1GÜNEY KORE WONU0.02500.0253--
1AZERBAYCAN YENİ MANATI19.684619.9421--
1BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ9.11099.2301--

Çapraz Kurlar

Aşağıda belirtilen çapraz kurlar, ABD Doları (USD) baz alınarak belirlenmiştir:

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur
1ABD DOLARI1.4947
1AVUSTRALYA DOLARI6.7592
1DANİMARKA KRONU0.8645
1İSVİÇRE FRANGI10.42
1İSVEÇ KRONU146.12
1JAPON YENİ1.3676
1KANADA DOLARI10.66
1NORVEÇ KRONU3.7525
1SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ1.1039
1İNGİLİZ STERLİNİ1.2962
1KUVEYT DİNARI3.2718
1BULGAR LEVASI4.5085
1RUMEN LEYİ89.49
1RUS RUBLESİ406812
1İRAN RİYALİ7.1420
1ÇİN YUANI278.40
1PAKİSTAN RUPİSİ3.6465
1KATAR RİYALİ1337
1GÜNEY KORE WONU1.7000
1AZERBAYCAN YENİ MANATI3.6729
1BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ-
1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)1.34157
1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)45.1876

Not: Tablolarda yer alan kurlar, belirtilen tarih ve saat itibarıyla geçerlidir.

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