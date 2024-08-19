Güncel Döviz Kurları 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 2023 yılı 15.30 itibarıyla döviz kurlarını belirlemiştir. İşte güncel döviz kurları:
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|33.6524
|33.7130
|33.6288
|33.7636
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|22.4616
|22.6081
|22.3583
|22.7437
|1
|DANİMARKA KRONU
|4.9710
|4.9955
|4.9676
|5.0070
|1
|EURO
|37.1497
|37.2166
|37.1237
|37.2725
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|43.5452
|43.7722
|43.5147
|43.8378
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|38.8359
|39.0852
|38.7776
|39.1439
|1
|İSVEÇ KRONU
|3.2158
|3.2491
|3.2135
|3.2565
|1
|KANADA DOLARI
|24.5733
|24.6842
|24.4824
|24.7780
|1
|KUVEYT DİNARI
|109.4857
|110.9183
|107.8434
|112.5821
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.1497
|3.1708
|3.1475
|3.1781
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|8.9680
|8.9841
|8.9007
|9.0515
|100
|JAPON YENİ
|22.9747
|23.1268
|22.8897
|23.2147
|1
|BULGAR LEVASI
|18.8880
|19.1352
|-
|-
|1
|RUMEN LEYİ
|7.4223
|7.5194
|-
|-
|1
|RUS RUBLESİ
|0.3739
|0.3788
|-
|-
|100
|İRAN RİYALİ
|0.0082
|0.0083
|-
|-
|1
|ÇİN YUANI
|4.6855
|4.7468
|-
|-
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|0.1202
|0.1217
|-
|-
|1
|KATAR RİYALİ
|9.1770
|9.2970
|-
|-
|1
|GÜNEY KORE WONU
|0.0250
|0.0253
|-
|-
|1
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|19.6846
|19.9421
|-
|-
|1
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|9.1109
|9.2301
|-
|-
Çapraz Kurlar
Aşağıda belirtilen çapraz kurlar, ABD Doları (USD) baz alınarak belirlenmiştir:
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|1
|ABD DOLARI
|1.4947
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|6.7592
|1
|DANİMARKA KRONU
|0.8645
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|10.42
|1
|İSVEÇ KRONU
|146.12
|1
|JAPON YENİ
|1.3676
|1
|KANADA DOLARI
|10.66
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.7525
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|1.1039
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|1.2962
|1
|KUVEYT DİNARI
|3.2718
|1
|BULGAR LEVASI
|4.5085
|1
|RUMEN LEYİ
|89.49
|1
|RUS RUBLESİ
|406812
|1
|İRAN RİYALİ
|7.1420
|1
|ÇİN YUANI
|278.40
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|3.6465
|1
|KATAR RİYALİ
|1337
|1
|GÜNEY KORE WONU
|1.7000
|1
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.6729
|1
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|-
|1
|ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)
|1.34157
|1
|ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)
|45.1876
Not: Tablolarda yer alan kurlar, belirtilen tarih ve saat itibarıyla geçerlidir.