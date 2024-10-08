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Güncel Döviz Kurları: İstanbul Serbest Piyasasında Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları, dolar ve avro için önemli değişiklikler göstermeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 09:03
Güncel Döviz Kurları: İstanbul Serbest Piyasasında Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul Serbest Piyasasında Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında, döviz kurları yeni güne farklı fiyatlarla başladı. Dolar, 34,2790 lira, Euro ise 37,6780 lira seviyesinden işlemlere başladı.

Döviz Kurlarındaki Güncel Değişim

Serbest piyasada dolar, 34,2770 liradan alıcı bulurken, satış fiyatı ise 34,2790 lira olarak belirlendi. Euro'nun alım fiyatı 37,6760 lira, satış fiyatı ise 37,6780 lira olarak kaydedildi.

Önceki Günün Verileri

Dün, doların satış fiyatı 34,2570 lira, avronun satış fiyatı ise 37,6400 lira seviyesindeydi. Döviz piyasasındaki bu dalgalanmalar yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturmaktadır.

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