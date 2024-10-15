Güncel Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara

Döviz Kurları Güncellemeleri
Döviz kurları, serbest piyasalarda yatırımcıların dikkatle takip ettiği önemli verilerdir. İstanbul ve Ankara'daki güncel döviz alış ve satış fiyatları, yatırımcıların karar süreçlerinde belirleyici rol oynamaktadır.
İstanbul Serbest Piyasası
Döviz Türleri: Alış ve Satış Fiyatları
- ABD Doları: Alış: 34,2630 - Satış: 34,2640
- Euro: Alış: 37,4190 - Satış: 37,4200
- Sterlin: Alış: 44,6870 - Satış: 44,6990
- İsviçre Frangı: Alış: 39,6780 - Satış: 39,6860
Ankara Serbest Piyasası
Döviz Türleri: Alış ve Satış Fiyatları
- ABD Doları: Alış: 34,2230 - Satış: 34,3130
- Euro: Alış: 37,3790 - Satış: 37,4590
- Sterlin: Alış: 44,6270 - Satış: 44,8370
- İsviçre Frangı: Alış: 39,7550 - Satış: 39,7620
Yatırımcılar, bu döviz kurlarını göz önünde bulundurarak işlemlerini gerçekleştirmektedir.