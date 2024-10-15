Güncel Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara

Döviz Kurları Güncellemeleri

Döviz kurları, serbest piyasalarda yatırımcıların dikkatle takip ettiği önemli verilerdir. İstanbul ve Ankara'daki güncel döviz alış ve satış fiyatları, yatırımcıların karar süreçlerinde belirleyici rol oynamaktadır.

İstanbul Serbest Piyasası

Döviz Türleri: Alış ve Satış Fiyatları

ABD Doları: Alış: 34,2630 - Satış: 34,2640

Alış: 34,2630 - Satış: 34,2640 Euro: Alış: 37,4190 - Satış: 37,4200

Alış: 37,4190 - Satış: 37,4200 Sterlin: Alış: 44,6870 - Satış: 44,6990

Alış: 44,6870 - Satış: 44,6990 İsviçre Frangı: Alış: 39,6780 - Satış: 39,6860

Ankara Serbest Piyasası

Döviz Türleri: Alış ve Satış Fiyatları

ABD Doları: Alış: 34,2230 - Satış: 34,3130

Alış: 34,2230 - Satış: 34,3130 Euro: Alış: 37,3790 - Satış: 37,4590

Alış: 37,3790 - Satış: 37,4590 Sterlin: Alış: 44,6270 - Satış: 44,8370

Alış: 44,6270 - Satış: 44,8370 İsviçre Frangı: Alış: 39,7550 - Satış: 39,7620

Yatırımcılar, bu döviz kurlarını göz önünde bulundurarak işlemlerini gerçekleştirmektedir.