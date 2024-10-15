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Güncel Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz alış ve satış fiyatları güncellendi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 17:22
Güncel Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara

Döviz Kurları Güncellemeleri

Döviz kurları, serbest piyasalarda yatırımcıların dikkatle takip ettiği önemli verilerdir. İstanbul ve Ankara'daki güncel döviz alış ve satış fiyatları, yatırımcıların karar süreçlerinde belirleyici rol oynamaktadır.

İstanbul Serbest Piyasası

Döviz Türleri: Alış ve Satış Fiyatları

  • ABD Doları: Alış: 34,2630 - Satış: 34,2640
  • Euro: Alış: 37,4190 - Satış: 37,4200
  • Sterlin: Alış: 44,6870 - Satış: 44,6990
  • İsviçre Frangı: Alış: 39,6780 - Satış: 39,6860

Ankara Serbest Piyasası

Döviz Türleri: Alış ve Satış Fiyatları

  • ABD Doları: Alış: 34,2230 - Satış: 34,3130
  • Euro: Alış: 37,3790 - Satış: 37,4590
  • Sterlin: Alış: 44,6270 - Satış: 44,8370
  • İsviçre Frangı: Alış: 39,7550 - Satış: 39,7620

Yatırımcılar, bu döviz kurlarını göz önünde bulundurarak işlemlerini gerçekleştirmektedir.

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