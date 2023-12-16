Hyundai çok satan modelini 1 milyon TL'nin altına indirdi!

Araç sahibi olma hayali kuranlara Hyundai kampanyası geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HYUNDAİ ARAÇ KAMPANYASI

Hyundai tarafından yapılan son kampanyayla birlikte Hyundai Bayon araç modeli 1.4 MPI 100 PS Jump versiyonu 960 bin TL fiyata satışa çıkıyor. Son dönemlerde araç fiyatlarının giderek artması sebebiyle araç sahibi olma hayali kuranlar markaların kampanyalarını yakından takip ediyor. Hyundai markası Bayon model araçlarda birçok versiyon çeşitleri kullanıcıya sunuluyor.





Hyundai Bayon model Kocaeli İzmit ilçesinde Assan fabrikasında üretime geçiyor. Üretim Avrupa pazarı için yapılacak. Hyundai Bayon 1.4 Style model bir depo yakıtla 250 kilometre yol gidebiliyor. Hyundai Bayon yarı otomatik yarı şanzımana sahip, 1 litre hacimli 3 silindirli turbo motoru var, 7 ileri vites ve çift kavramalı şanzımana sahip ve standart versiyonunda 100 beygir güç üretebiliyor. Hyundai Bayon araç modeli Mangrove Yeşil, Derin Mavi, Turkuaz Metalik, Ateş Kırmızı, Mika Siyah, Manyetik Gri, Kumsal Gri, Kurşun Gri ve Atlas Beyaz renkleriyle müşterilere sunuluyor.