Sivil Hava Meydanları ve Limanlarda Güvenlik Stratejileri Yenilendi

Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenliği artırmak üzere yeni düzenlemeler yapıldı. Bu doğrultuda, Merkez Güvenlik Kurulu oluşturularak güvenlik stratejilerinin belirlenmesi, koordinasyonu ve uygulamasının takip edilmesi amaçlandı.

Düzenlemenin Detayları

Resmi Gazete'de yayımlanan Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılarak yeni esaslar yürürlüğe girdi. Bu yasaya göre, Merkez Güvenlik Kurulu yılda iki kez toplanarak gerekli değerlendirmeleri yapacak. Ayrıca, kurul daha önce her iki ayda bir toplanmakta veya gerek duyulması halinde toplanmaktaydı.

Kurulun Sekretaryası

Kurulun ve sivil hava meydanlarında oluşturulan Güvenlik Komisyonunun sekretaryası Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülecek. Bu sekreterya, güvenlik stratejilerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak adına önemli bir rol üstlenecek.

Denizcilik Standartları da Gündemde

Düzenleme ile birlikte, denizcilik konularının da Kurulun gündemine alınması sağlanmış ve bu kapsamda Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) referansları yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak, bu düzenlemeyle birlikte sivil havacılık ve diğer ulaşım modlarına yönelik genel güvenlik stratejisinin güçlendirilmesi, koordinasyonun artırılması ve gelişen ihtiyaçlara göre güncellenmesi hedeflenmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.