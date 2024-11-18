Boeing 2 Binden Fazla Çalışanını İşten Çıkaracak

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing, iş gücünü yüzde 10 azaltma hedefi doğrultusunda 2 bini aşkın çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Washington eyaletinin İstihdam Güvenliği Departmanına yapılan bildirime göre, şirket aralık ayında 2 bin 199 çalışanını işten çıkaracak.

Boeing, eylül ayında fabrika işçilerinin greve başlamasının ardından maliyetleri düşürmek için bir dizi tedbir almayı planladığını duyurmuştu. Bu tedbirler arasında işe alımları dondurma, seyahatleri durdurma ve zorunlu olmayan harcamaları askıya alma gibi önlemler yer alıyor.

Şirket, ekim ayında iş gücünü %10 azaltmayı planladığını belirtmiş ve bazı ABD basını kaynaklarına göre işten çıkarmalardan 17 bin Boeing çalışanının etkilenebileceği ifade edilmiştir.

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