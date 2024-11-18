DOLAR
34,61 -0,5%
EURO
36,7 -1,19%
ALTIN
2.905,3 -2,39%
BITCOIN
3.132.549,99 -0,99%

Boeing 2 Binden Fazla Çalışanını İşten Çıkaracak

Boeing, iş gücünde %10 azaltma planı çerçevesinde 2 bin 199 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 23:09
Boeing 2 Binden Fazla Çalışanını İşten Çıkaracak

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing, iş gücünü yüzde 10 azaltma hedefi doğrultusunda 2 bini aşkın çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Washington eyaletinin İstihdam Güvenliği Departmanına yapılan bildirime göre, şirket aralık ayında 2 bin 199 çalışanını işten çıkaracak.

Boeing, eylül ayında fabrika işçilerinin greve başlamasının ardından maliyetleri düşürmek için bir dizi tedbir almayı planladığını duyurmuştu. Bu tedbirler arasında işe alımları dondurma, seyahatleri durdurma ve zorunlu olmayan harcamaları askıya alma gibi önlemler yer alıyor.

Şirket, ekim ayında iş gücünü %10 azaltmayı planladığını belirtmiş ve bazı ABD basını kaynaklarına göre işten çıkarmalardan 17 bin Boeing çalışanının etkilenebileceği ifade edilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Boeing 2 Binden Fazla Çalışanını İşten Çıkaracak
2
New York Borsası Karışık Seyirle Başladı
3
Almanya'da İstihdam Barometresi Düşüşte, Ekonomi Kırılgan Kalıyor
4
New York Borsası Yükselişle Başladı
5
Emeklinin zam hesabı belli oldu! Son rakamları unutun: 10.000 TL alan artık bu kadar alacak
6
Bakan Işıkhan: Emeklilere ve asgari ücrete zam yok
7
Piyasanın en ucuz sıfır otomobilleri bu listede! Bütçe dostu sıfır araç listesi

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme