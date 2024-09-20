Güncel Döviz Kurları İstanbul ve Ankara'da

Döviz Kurları Üzerine Güncel Bilgiler
İstanbul ve Ankara'da serbest piyasada işlem gören dövizlerin alış ve satış fiyatları, piyasa dinamiklerine bağlı olarak her gün değişiklik göstermektedir. İşte son günlerdeki döviz kurlarının durumu:
İstanbul'da Döviz Fiyatları
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|Alış (Bugün)
|Satış (Bugün)
|ABD Doları
|34,0570
|34,0580
|34,1140
|34,1150
|Avro
|37,9770
|37,9780
|38,0670
|38,0680
|Sterlin
|45,0480
|45,0600
|45,2950
|45,3030
|İsviçre Frangı
|40,1030
|40,1150
|40,1380
|40,1440
Ankara'da Döviz Fiyatları
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|Alış (Bugün)
|Satış (Bugün)
|ABD Doları
|34,0270
|34,1070
|34,0840
|34,1640
|Avro
|37,9370
|38,0170
|38,0270
|38,1070
|Sterlin
|44,9880
|45,1980
|45,2350
|45,4450
Döviz kurlarındaki bu değişiklikler, özellikle yatırımcılar ve döviz işlemleri yapan bireyler için önemli bir referans kaynağı olmaktadır.