Güncel Döviz Kurları İstanbul ve Ankara'da

Döviz Kurları Üzerine Güncel Bilgiler

İstanbul ve Ankara'da serbest piyasada işlem gören dövizlerin alış ve satış fiyatları, piyasa dinamiklerine bağlı olarak her gün değişiklik göstermektedir. İşte son günlerdeki döviz kurlarının durumu:

İstanbul'da Döviz Fiyatları

Döviz Türü Alış Satış Alış (Bugün) Satış (Bugün) ABD Doları 34,0570 34,0580 34,1140 34,1150 Avro 37,9770 37,9780 38,0670 38,0680 Sterlin 45,0480 45,0600 45,2950 45,3030 İsviçre Frangı 40,1030 40,1150 40,1380 40,1440

Ankara'da Döviz Fiyatları

Döviz Türü Alış Satış Alış (Bugün) Satış (Bugün) ABD Doları 34,0270 34,1070 34,0840 34,1640 Avro 37,9370 38,0170 38,0270 38,1070 Sterlin 44,9880 45,1980 45,2350 45,4450

Döviz kurlarındaki bu değişiklikler, özellikle yatırımcılar ve döviz işlemleri yapan bireyler için önemli bir referans kaynağı olmaktadır.