Güncellenen Taklit-Tağşiş Gıdalar Listesi

Taklit-Tağşiş Gıdalar Listesi Güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye atabilecek gıdaların listesini sürekli olarak güncelleyerek halkı bilgilendiriyor.

Gıda Ürünlerinde Artış

Son güncellemelerle birlikte, "kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 113 olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı da 721’e yükselmiştir.

İlgili Uygunsuzluklar

Güncellenen listede, bitkisel yağ kullanılmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ bulunması ve bazı ürünlerde kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk öne çıkmaktadır.

Diğer Uygunsuzluklar

Listede ayrıca, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespitleri, tereyağının düşük yağ oranı ve yüksek nem oranı ile zeytinyağına tohum yağlarının karıştırılması gibi çeşitli sorunlar yer almaktadır. Bu durum, tüketicilerin gıda güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmektedir.

Detaylı bilgi için guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.