DOLAR
34,33 -0,28%
EURO
37,35 0,07%
ALTIN
3.038,62 -0,51%
BITCOIN
2.407.365,05 -0,27%

Güncellenen Taklit-Tağşiş Gıdalar Listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği için taklit-tağşiş yapılmış ürünlerin sayısını artırdı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 13:58
Güncellenen Taklit-Tağşiş Gıdalar Listesi

Taklit-Tağşiş Gıdalar Listesi Güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye atabilecek gıdaların listesini sürekli olarak güncelleyerek halkı bilgilendiriyor.

Gıda Ürünlerinde Artış

Son güncellemelerle birlikte, "kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 113 olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı da 721’e yükselmiştir.

İlgili Uygunsuzluklar

Güncellenen listede, bitkisel yağ kullanılmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ bulunması ve bazı ürünlerde kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk öne çıkmaktadır.

Diğer Uygunsuzluklar

Listede ayrıca, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespitleri, tereyağının düşük yağ oranı ve yüksek nem oranı ile zeytinyağına tohum yağlarının karıştırılması gibi çeşitli sorunlar yer almaktadır. Bu durum, tüketicilerin gıda güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmektedir.

Detaylı bilgi için guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin Bankacılık Sektöründe Kredi Hacmi ve Mevduat Büyümesi
2
19. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali Başladı
3
Ekim Ayı Enflasyon Beklentileri Açıklandı
4
Hazine ve Maliye Bakanlığı Haftaya 4 İhale Gerçekleştiriyor
5
Gaziantep Enerji Zirvesi'nde Dışa Bağımlılık ve Yenilenebilir Enerji Vurgusu
6
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları Güncellendi
7
İstanbul'da AECSD & AMEDA Zirvesi: Merkezî Saklama Kuruluşlarının Geleceği

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de