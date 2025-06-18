Güneş ve Rüzgar Enerjisi İle 12 Milyar Dolarlık İthalat Önlenmiş Oluyor

Güneş ve Rüzgar Enerjisi İle İthalatın Önü Kesildi

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, güneş ve rüzgardan elektrik üretimi sayesinde geçen yıl 12 milyar dolarlık enerji ithalatının önüne geçildiğini duyurdu.

Demirdağ, Güneş Enerjisi ve Depolama Seminer Programı'nın açılış konuşmasında, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji çeşitlendirmedeki rolüne dikkat çekti. Enerjide arz ve talep dengesinin önemini vurgulayan Demirdağ, "Tüketim öngörülemez şekilde artarsa, enerji fiyatlarını kontrol edemezsiniz. Bu durum, sektörün sürdürülebilirliği için yatırımları kaçınılmaz kılıyor," dedi.

Enerji Sübvansiyonları ve Depolama Çözümleri

Bu yıl bütçeden 520 milyar liralık bir kaynağın ithal enerji sübvanse etmek için kullanılacağını belirten Demirdağ, ithal doğal gazın sübvanse edilerek elektrik üretiminde kullanıldığını ifade etti. Ayrıca, güneş ve rüzgar enerjisi ile daha ucuza elektrik üreterek, enerji depolama sistemleri ile bu elektriği saniyenin 3'te 1'inde sisteme verebilme fırsatı bulduklarını aktardı.

Jeopolitik Dalgalanmalara Karşı Direnç

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Üyesi Halit Erol, Rusya-Ukrayna savaşı ve İran-İsrail geriliminin, Türkiye'nin enerji güvenliğinin jeopolitik yönlerini bir kez daha gözler önüne serdiğine değindi. Erol, "Enerjide çeşitlilik, yerli üretim ve sürdürülebilirlik ekseninde atılacak adımlar, ülkemizin bu tür jeopolitik dalgalanmalara karşı direncini artıracaktır," şeklinde konuştu.

Erol, Türkiye'nin büyük bir güneş enerjisi potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu potansiyelin ekonomik kazanca dönüşebilmesi için teknolojik ve finansal alanlarda eşgüdüm gerektiğini vurguladı. Ayrıca, enerji depolama sistemlerinin şebeke güvenliği açısından anahtar rol oynadığını ifade etti.

Güneş Enerjisi ve Depolama Seminer Programı Ankara Sanayi Odası (ASO) Zafer Çağlayan Salonu'nda düzenlendi. Seminere, Ankara Sanayi Odası (ASO) yönetim kurulu üyeleri ve sanayiciler katıldı.

Güneş Enerjisi ve Depolama Seminer Programı Ankara Sanayi Odası (ASO) Zafer Çağlayan Salonu'nda düzenlendi. Seminere, Ankara Sanayi Odası (ASO) yönetim kurulu üyeleri ve sanayiciler katıldı.