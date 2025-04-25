Güneydoğulu Halıcılar Orta Doğu ve Afrika Pazarına Yöneliyor

Türkiye'nin halı ihracatının yaklaşık %69'unu gerçekleştiren Güneydoğulu ihracatçılar, Orta Doğu, Körfez ve Afrika ülkelerinde pazar payını artırmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, bu yılın ilk sektörel ticaret heyeti organizasyonunu Dubai ve Doha kentlerinde gerçekleştirdiklerini açıkladı. Kaplan, ihracatlarının büyük bir bölümünü gerçekleştirdikleri bu bölgelerde oldukça verimli sonuçlar elde ettiklerinin altını çizdi.

2025'te Hedef 1,5 Milyar Dolar

Güneydoğu'daki halı üreticileri, 2025 yılının ilk 3 ayında 146 ülke ve serbest bölgeye toplam 475 milyon 7 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Bu ihracat miktarından Orta Doğu ülkelerine 149 milyon 503 bin dolar, Körfez ülkelerine 134 milyon 231 bin dolar, ve Afrika ülkelerine 41 milyon 617 bin dolar sevk edildi.

Sektör, en fazla geliri makine halılarından elde ederken, diğer ürünler arasında tufte halıları (57 milyon 826 bin dolar), el halıları (4 milyon 637 bin dolar) ve kilim (712 bin dolar) yer aldı. El halıları ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artması dikkat çekti.

ABD'ye En Fazla Halı İhracatı

Yılın ilk çeyreğinde en fazla halı ihracatı 139 milyon 846 bin dolar ile ABD'ye yapıldı. Suudi Arabistan 69 milyon 135 bin dolarla ikinci, Irak ise 36 milyon 254 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Kaplan, yıl sonuna kadar Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyar dolar ve Güneydoğu için 2 milyar dolar ihracat hedeflediklerini belirterek, ihracatçılarının özverili çalışmaları için tebrik etti.

Türkiye'nin halı ihracatının yaklaşık yüzde 69'unu gerçekleştiren Güneydoğulu ihracatçılar, Orta Doğu, Körfez ve Afrika ülkelerinde pazar payını artırmak için çalışma yürütüyor. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan (sağda), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin halı ihracatının yaklaşık yüzde 69'unu gerçekleştiren Güneydoğulu ihracatçılar, Orta Doğu, Körfez ve Afrika ülkelerinde pazar payını artırmak için çalışma yürütüyor. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan (sağda), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.