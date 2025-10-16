Gürbulak'ta Tıra Operasyon: 85 'cancan' Güvercine El Konuldu

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tıra düzenlenen operasyonda 'cancan' cinsi 85 güvercine el konuldu; hayvanlar güvenli alana nakledildi, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 09:27
Operasyon ve soruşturma başlatıldı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısı'na Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir tıra yönelik operasyonda cancan cinsi 85 güvercine el konuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gümrük personelinin tespitleri üzerine harekete geçen Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri operasyonu gerçekleştirdi ve tırda bulunan güvercinleri ele geçirdi.

El konulan güvercinler güvenli bir alana nakledildi.

Olayla ilgili soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatıldı.

