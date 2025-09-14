Güvendiğiniz Kasaptan Alışveriş Yapın: Yalçındağ'dan Karekod ve Denetim Uyarısı

HÜLYA ÖMÜR UYLAŞ - Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, vatandaşları mahallelerindeki bildikleri ve güvendikleri kasaplardan alışveriş yapmaya çağırdı. Yalçındağ, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın karekod uygulaması ile tüketicilerin dükkanlardaki denetim belge ve bilgilere ulaşabileceğini hatırlattı.

Denetimler ve sektöre yönelik tepkiler

Gaziantep'te Tarım ve Orman Bakanlığı gıda kontrol görevlileri ile belediyenin yaptığı denetimlerde, bir dükkanda kıyma makinesine gizlenmiş düzenekle tavuk taşlığı, çeşitli sakatat ve bozulmuş etlerin kıymaya karıştırıldığı kamuoyuna yansıdı. Bu gelişme sonrası gözler kasaplara çevrildi.

Yalçındağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada her meslekte olduğu gibi kasaplık sektöründe de kötü niyetlilerin olabildiğini, denetimler sonucu bunların kamuoyuna yansıdığını söyledi. Denetimlerden memnuniyet duyduğunu belirten Yalçındağ, mesleği karalayanların ruhsatlarının iptal edilmesinin yeterli olmadığını, esnaflıkla bağının kesilmesi gerektiğini vurguladı. Odaların yetkisinin sınırlı olduğunu, şikayet durumunda sadece esnafı uyarabildiklerini ve bu yetkinin artırılmasını talep ettiğini ifade etti.

Tüketicilere pratik öneriler

Vatandaşların denetimlerin ardından tedirginlik yaşadığını dile getiren Yalçındağ, et ürünleri almak isteyenlere şu önerileri sıraladı: "Evdeki hesap, mahalledeki kasap sizi yanıltmaz." Yalçındağ, tüketicilerin mahallelerindeki güvenilir kasaba gidip, alacağı kıymanın etini tezgahtan seçmesi ve kıymayı kendi gözleri önünde çektirmelerini tavsiye etti.

Yalçındağ ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın karekod uygulaması sayesinde vatandaşların dükkanlardaki karekodu telefonlarıyla okutarak bütün denetim belge ve bilgilere ulaşabileceğini belirtti. Belediye ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen işletme kayıt belgesinin de dükkanda asılı olması gerektiğini, bu belgelerin tüketicilerin görebileceği yerlerde bulunmasının önemine dikkat çekti.

Şap hastalığına ilişkin açıklama

Yalçındağ, hayvanlarda görülen şap hastalığıyla ilgili olarak, bunun her zaman olabilecek bir hastalık olduğunu ve hayvanlarda görülen şapın insanlara bulaşan bir hastalık olmadığını söyledi. Yalçındağ, "Şap, her zaman olabilen hastalık, ki biz bunu biliyoruz. İnsan nasıl grip oluyorsa, hayvan da öyle şap oluyor." ifadelerini kullandı.

Yalçındağ, şap nedeniyle et talebinde azalma görüldüğünü, "Şap hastalığı sonrasında ete olan talep, üçte bir azaldı." dedi ve et tüketiminde herhangi bir sakınca, risk ya da problem olmadığını, hastalığın başka hastalıklarla karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Gaziantep'te, Tarım ve Orman Bakanlığı gıda kontrol görevlileri ile belediyenin yaptığı denetimlerde, bir dükkanda kıyma makinesine gizlenmiş düzenekle tavuk taşlığı, çeşitli sakatat ve bozulmuş etlerin kıymaya karıştırıldığının kamuoyuna yansımasının ardından, gözler kasaplara çevrildi. Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, AA muhabirinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.