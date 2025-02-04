GYODER, İnşaat Sektörü ve İş Gücü Dinamikleri 2024 Raporunu Açıkladı

GYODER'den İnşaat Sektörü ve İş Gücü Dinamikleri Raporu

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, inşaat sektörünün en büyük sorunlarından biri olan nitelikli işçi bulamama sorununa vurgu yaptı. 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerin ardından bu sorunun daha da derinleştiğine dikkat çeken Çekici, sektör için krizin yalnızca kısa vadeli çözümlerle aşılmayacağını belirtti.

Raporun Detayları ve Açıklamaları

GYODER tarafından Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile birlikte hazırlanan "İnşaat Sektörü ve İş Gücü Dinamikleri: Türkiye'24" raporunun sonuçları, bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. Toplantıda, İstanbul Teknik Üniversitesi (YTÜ) Konut ve Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Serhat Başdoğan, Bahçeşehir Üniversitesi BETAM Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ve İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki de yer aldı.

İstihdam Rakamları ve Kadın İstihdamı

Rapor verilerine göre, 2024 yılı ilk çeyreğinde inşaat sektörü 2 milyon 147 kişiye istihdam sağlamaktadır. Sektördeki çalışanların %95,4’ü erkeklerden, %4,6’sı ise kadınlardan oluşurken, çalışanların %90’ı tam zamanlı, %37'si ise haftada 50 saatten fazla çalışmaktadır.

Öte yandan, Türkiye’de inşaat sektöründe kadın istihdamı %5 ile düşük kalırken, bu oran Almanya ve Fransa'da sırasıyla %14 ve %13, İtalya'da %10, İspanya ve Polonya'da ise %7’nin üzerindedir.

Önerilen Çözüm Stratejileri

GYODER Başkanı Çekici, sektörün sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak için uzun vadeli stratejilerin gerekli olduğunu belirterek, eğitim ve müfredatın gözden geçirilmesi, nitelikli işçi yetiştirme programlarının artırılması ve iş güvenliği denetimlerinin etkinliğinin artırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, sektörde çalışanlara yönelik yıpranma hakkı gibi yeni düzenlemelerin de geliştirilmesi önemli bir adım olarak vurgulandı.

Çekici, GYODER olarak "Uzun Vadeli Stratejik İş Gücü Platformu" oluşturma çalışmalarına başladıklarını belirtti. Bu platformla birlikte, sektördeki insan kaynağının niteliğini artırarak sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçladıklarını ekledi.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği Başkanı Neşecan Çekici, GYODER tarafından Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezine (BETAM) yaptırılan "İnşaat Sektörü ve İş Gücü Dinamikleri: Türkiye'24" araştırmasının sonuçları ve çözüm önerileri kapsamında düzenlenen programda konuşma yaptı.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği Başkanı Neşecan Çekici, GYODER tarafından Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezine (BETAM) yaptırılan "İnşaat Sektörü ve İş Gücü Dinamikleri: Türkiye'24" araştırmasının sonuçları ve çözüm önerileri kapsamında düzenlenen programda konuşma yaptı.