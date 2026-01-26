Habur Sınır Kapısı, Türkiye–Irak Ticaretinin Kilit Noktası

26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nde önem vurgulandı

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı, Türkiye ile Irak arasındaki ticarette ana geçiş noktası olma özelliğini koruyor. Türkiye'nin Irak'a açılan en büyük kapısı olan Habur'da, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Programda konuşan İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, Habur'un Türkiye ekonomisi açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. Şanverdi, 2025 verilerine göre Türkiye'nin toplam ihracatının 273 milyar 434 milyon dolar olduğunu, bunun 12 milyar 382 milyon dolar'ının Irak'a yapıldığını açıkladı. Irak'ın Türkiye ihracatında ilk 10 ülke arasında 5'inci sırada yer aldığını ve bu ticaretin %4,5'inin Habur üzerinden gerçekleştirildiğini vurguladı.

İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 2025 yılında 3 milyar 400 milyon doların üzerinde ihracata aracılık ettiğini belirten Şanverdi, bu rakamların Habur'un sadece bölgesel değil, ulusal ölçekte de dış ticaretin kilit noktalarından biri olduğunu gösterdiğini söyledi.

Habur'daki yoğun trafiğe de değinen Şanverdi, 2025 yılında sınır kapılarından toplam 1 milyon 733 bin araç'ın giriş-çıkış yaptığını, yolcu trafiğinde ise 3 milyon 514 bin kişi'nin işlem gördüğünü aktardı. Bu yoğunluğun gümrük hizmetlerinde hız, dikkat ve koordinasyon gerektirdiğini ifade etti.

Gümrüklerin toplumu koruma görevine dikkat çeken Şanverdi, 2025 yılında bölgede 1 bin 39 kaçakçılık olayının engellendiğini ve ele geçirilen eşyanın toplam değerinin 2 milyar 400 milyon TL'yi aştığını açıkladı. Ayrıca 1 milyon 350 bin karton kaçak sigara ele geçirildiğini ve ihaleli eşya satışlarıyla devlet hazinesine 523 milyon TL'nin üzerinde kamu geliri sağlandığını kaydetti.

Şırnak Valisi Birol Ekici ise Habur'da görev yapan personele özverili çalışmaları için teşekkür ederek, kapıdan günlük işlem gören kişi sayısının günde yaklaşık 10 bin olduğunu belirtti. Vali Ekici, 'İlk kapıda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin şefkatini, gücünü ve köklü geleneğini göstermek bizim için büyük bir gurur ve onurdur' dedi.

Konuşmaların ardından pasta kesimi gerçekleştirildi, plaket ve ödüller takdim edildi. Program kapsamında sahada görev yapan gümrük personeli, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan yolcu ve şoförlere karanfil dağıtarak Dünya Gümrük Günü'nü kutladı.

Program, Habur Gümrük Müdürlüğü Ay Yıldız Eğitim ve Konferans Salonu'nda yapıldı. Törene Şırnak Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ile İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi katıldı.

