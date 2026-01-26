Samsun Esnaf Odalarından 'İndirim Çadırı' Uygulamasına 'Dur' Çağrısı

Samsun'da bir araya gelen esnaf odaları, farklı illerden gelerek kurulan yöresel ürün pazarları ve indirim çadırlarının şehir içindeki yerel esnafı zorlandırdığını belirterek, bu tür organizasyonlara izin verilmemesi çağrısında bulundu.

Basın açıklamasına katılan Samsun Sabit Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Odası Başkanı Muhammed Yazıcı, Samsun Hazır Elbiseciler Tuhafiyeciler Manifatura Halıcılar ve Trikocular Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akbaş, Samsun Züccaciye, Bijuteri, Kırtasiye ve Oyuncakçılar Esnaf Odası Başkanı Ramazan Yazıcı ve Samsun Yabancılar Çarşısı Dernek Başkanı Alaaddin Sayın, şehir dışından gelen çadır ve fuar organizasyonlarının yerel esnafı olumsuz etkilediğini vurgulayıp, belediye başkanlarından destek talep etti.

Oda başkanları, yakın zamanda Balonya’nın karşısında planlanan bir indirim çadırı organizasyonunun durdurulmasını da istedi.

Oda Başkanlarının Açıklamaları

Alaaddin Sayın: "Son yıllarda Samsunumuza bir furya gibi akın eden bu ucuzluk çadırı meselemiz var. Nasıl mal sattıkları, vergi ödedikleri, ne türlü satış yaptıkları hakkında hiçbir bilgimiz yok. Bunu araştırma gereği de çok duymadım. Ama şu ekonomik kriz ortamında esnaflarımız vergi yükü altında ve diğer yükler altında ezilirken tutup bu çadırları esnaflarımıza en yakın yerlere getirip açmak ve esnaflarımızı bu yükün altında daha ezdirmek hiç doğru görmediğimiz bir durum. Kim bu işe izin veriyor ya da kim bu işle ilgileniyorsa artık bu işe bir dur demelerini istiyoruz. Artık yeter diyoruz. Yetkililerden ricaımızdır, bu işe artık dur desinler. Eğer böyle bir ihtiyacımız varsa, bunu biz kendi esnafımızdan temin edelim. Tutup da dışarıdan insan getirmeyelim"

Ahmet Akbaş: "Esnaf şu anda bir geçim derdinde. Zor şartlar altında geçiniyoruz. Bugün diğer illerden gelip dernek adı altında veya fuar adı altında bizim esnafımızı kimse ezdiremez. Bizim esnafımız bugün yanında eleman çalıştırıyor, vergisini sigortasını ödüyor. Belediyelere bir bedel ödüyor. Sen buna rağmen çadırı kiralatıyorsan bu çok büyük yanlıştır. Esnafımıza da büyük bir eziyet verilmektedir. Kesinlikle bunu bir an önce iptal etmelerini istiyoruz"

Muhammed Yazıcı: "Bizim İstasyon pazarında pazar günü açılan sosyete pazarımız var. Atakent pazarında çarşamba günü açılan sosyete pazarımız var. Eğer bir talep varsa belediyelerle beraber görüşelim. Bizim kendi esnafımızla birlikte bunları açalım. Bunlardan Samsun’a bir tane vergi veren yok. Çoğu da kayıt dışı. Ben bunlarla 15 sene evvel çok mücadele verdim. Ama esnaf şu anda zor durumda, ciddi anlamda zor durumda. Hani bu işlerin doğru olmadığını söylüyorum. Bir an önce gerekirse belediye başkanlarımızla da görüşeceğiz. Gerekirse açtırmayacağız"

Ramazan Yazıcı: "Esnafımızın şu zor dönemde kendi işletmesini ayakta tutabilmesi için yaptığı mücadeleleri herkes yakinen biliyor. Bu tür pazar yerlerinin açılmasını yahut çadırların açılmasını, fuarların açılmasını esnaflarımızın talebi doğrultusunda biz kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyoruz. Şehir dışından gelip şehrimizde ticaret yapan birçok arkadaş, bu gibi fuar alanlarına tezgah açıp bizim kendi esnafımıza sekte vurmaktadır. Esnaflarımızın bu konudaki şikayetleri nedeniyle bu basın açıklamasını yapmak durumunda kaldık"

Oda başkanları, yetkililerden bu uygulamalara son verilmesini ve eğer gerçekten bir ihtiyaç varsa bunun öncelikle Samsunlu esnaf tarafından karşılanmasını talep etti.

